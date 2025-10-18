Ισπανία: Οι παίκτες της La Liga ετοιμάζουν διαμαρτυρία για τη διεξαγωγή αγώνα στη Φλόριντα

Οι ποδοσφαιριστές της La Liga προγραμματίζουν διαμαρτυρία μέσα στα γήπεδα αυτό το Σαββατοκύριακο, αντιδρώντας στην απόφαση της διοργανώτριας αρχής να διεξαχθεί αγώνας του ισπανικού πρωταθλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Ποδοσφαιριστών Ισπανίας (AFE), οι παίκτες θα προχωρήσουν σε 15 δευτερόλεπτα παύσης αμέσως μετά τη σέντρα όλων των αγώνων της 9ης αγωνιστικής, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την έλλειψη «διαφάνειας, διαλόγου και συνέπειας» από τη διοίκηση της La Liga.

Η απόφαση της λίγκας να διεξαχθεί ο αγώνας Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ στις 20 Δεκεμβρίου στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο από τους ποδοσφαιριστές όσο και από τους προπονητές των ομάδων.

Ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα Χάνσι Φλικ δήλωσε ανοιχτά την αντίθεσή του:

«Οι παίκτες μου δεν είναι χαρούμενοι, ούτε κι εγώ. Είναι μια απόφαση της La Liga, αλλά δεν τη θεωρούμε σωστή. Ταξιδεύουμε 7.000 χιλιόμετρα για έναν αγώνα πρωταθλήματος, λίγο πριν τη σύντομη χειμερινή διακοπή».

Παρόμοια στάση κράτησε και ο μέσος των Καταλανών Φρένκι Ντε Γιονγκ, σημειώνοντας ότι «οι παίκτες έχουν ήδη εξαντληθεί από τα συνεχή ταξίδια και το υπερφορτωμένο πρόγραμμα».

Η Ένωση Ποδοσφαιριστών διευκρίνισε ότι αν και η Μπαρτσελόνα και η Βιγιαρεάλ δεν θα συμμετάσχουν ενεργά στη διαμαρτυρία, οι αρχηγοί και των 20 ομάδων της πρώτης κατηγορίας συμφώνησαν με το μήνυμά της.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της La Liga Χαβιέρ Τέμπας υπερασπίστηκε την επιλογή, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση «ενίσχυσης των εσόδων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα», με στόχο την αύξηση της εμπορικής αξίας του ισπανικού πρωταθλήματος στις διεθνείς αγορές.

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα Ζοάν Λαπόρτα δήλωσε ότι ο αγώνας στο Μαϊάμι αποτελεί «μια ευκαιρία για περαιτέρω διείσδυση της La Liga στην αμερικανική αγορά», ωστόσο πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το σχέδιο έχει ήδη προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια μεταξύ των ομάδων και των φιλάθλων.

Η La Liga σχεδιάζει να καθιερώσει τον διεθνή αγώνα ως ετήσιο θεσμό, ενώ για τη φετινή μετακίνηση η λίγκα έχει ναυλώσει ειδικές πτήσεις για περίπου 2.000 έως 3.000 φιλάθλους της Βιγιαρεάλ, που θα θεωρείται η «γηπεδούχος» ομάδα στον αγώνα της Φλόριντα.

Με πληροφορίες από Guardian