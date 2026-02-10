Ισπανία: Ο αδελφός του ποδοσφαιριστή Ανσού Φατί κατηγορείται για βιασμό

Το αυτόνομο αστυνομικό σώμα της Καταλονιάς στην Ισπανία ανακοίνωσε πως διενεργεί έρευνα σε βάρος του αδελφού του πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, Ανσού Φατί, μετά από καταγγελία για σεξουαλική επίθεση που υπέβαλε μία νεαρή γυναίκα.

Το καταγγελλόμενο περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα σε ιδιωτική κατοικία στη Βαρκελώνη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας ABC, η γυναίκα -Ολλανδή υπήκοος δήλωσε ότι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (8/2) ξύπνησε γυμνή σε σπίτι όπου βρισκόταν μαζί με τον λεγόμενο Fatinho Jr.

Μεταξύ άλλων, κατήγγειλε πως μπορεί να έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης όσο βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών. Όπως ανέφερε, είχε προηγηθεί έξοδος σε νυχτερινό κέντρο της Βαρκελώνης.

Ισπανία: Δεν επιβεβαιώνεται πως το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικία του Λαμίν Γιαμάλ

Η ίδια υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στο Hospital Clínic, προκειμένου να διαπιστωθεί αν της χορηγήθηκαν ουσίες χωρίς τη θέλησή της. Πηγές της αστυνομίας σημειώνουν, ωστόσο, ότι τέτοιου είδους εξετάσεις σπάνια αποδίδουν ασφαλή αποτελέσματα, καθώς οι σχετικές ουσίες συνήθως αποβάλλονται από τον οργανισμό μέσα σε λίγες ώρες.

Η γυναίκα φέρεται να δήλωσε επίσης ότι πριν από το περιστατικό την άγγιξαν ανάρμοστα και ότι αντέδρασε χαστουκίζοντας τον φερόμενο δράστη. Παράλληλα, ανέφερε πως είχε περάσει το Σαββατοκύριακο μαζί του και με φίλους τους.

Αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικία του ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα Λαμίν Γιαμάλ, κάτι που διαψεύδεται κατηγορηματικά τόσο από τον σύλλογο όσο και από την καταλανική αστυνομία. Οι Mossos διευκρίνισαν ότι το συμβάν δεν έλαβε χώρα σε ακίνητο που συνδέεται με τον Yamal, αλλά σε άλλη κατοικία στην επαρχία της Βαρκελώνης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημη μηνυτήρια αναφορά, γεγονός που σημαίνει ότι η εξέλιξη της υπόθεσης εξαρτάται από το αν η γυναίκα αποφασίσει να προχωρήσει νομικά, αφού λάβει τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων. Αν κατατεθεί μήνυση, η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην Κεντρική Μονάδα Σεξουαλικών Εγκλημάτων (UCAS).

Από την πλευρά τους, πρόσωπα από το περιβάλλον του αδελφού του Ανσού Φατί αρνούνται κατηγορηματικά τις καταγγελίες. Σε δήλωση που εστάλη στο ABC, κάνουν λόγο για «πλήρη και απόλυτη διάψευση όλων των περιγραφόμενων γεγονότων», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παραβίαση του δικαιώματος στην τιμή και στο τεκμήριο αθωότητας, με «προσωπικές και κοινωνικές συνέπειες που δύσκολα αποκαθίστανται».

Με πληροφορίες από ABC Spain