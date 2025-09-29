Ισπανία: Νεκρός 19χρονος τερματοφύλακας μετά από τραυματισμό σε αγώνα

Ένας 19χρονος τερματοφύλακας της πέμπτης κατηγορίας της Ισπανίας πέθανε, μετά από τραυματισμό σε αγώνα.

Ο Ραούλ Ραμίρεζ έφυγε από τη ζωη σε ηλικία 19 ετών μετά από σύγκρουση κατά τη διάρκεια αγώνα της ομάδας του, Colindres, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Κανταβρίας (RFCF).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα του Σαββάτου απέναντι στη Revilla, με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι η σύγκρουση οδήγησε σε πολλαπλές καρδιακές ανακοπές και τον άφησε σε «κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου».

Η RFCF ανακοίνωσε τριήμερο πένθος και δήλωσε ότι θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες της επόμενης εβδομάδας προς τιμήν του.

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Με βαθύ θρήνο αποχαιρετούμε τον Ραούλ Ραμίρεζ Οσόριο, τερματοφύλακα της πρώτης μας ομάδας και προπονητή των κατώτερων κατηγοριών του συλλόγου. Εκ μέρους όλης της οικογένειας που αποτελείται από τον Αθλητικό Σύλλογο Colindres και τη Δημοτική Σχολή, θέλουμε να εκφράσουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του.

Στους γονείς του, Emilio και María José, στην αδελφή του María και στη σύντροφό του Ariadna, ο πόνος σας είναι και δικός μας και είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστείτε, η ομάδα είναι το σπίτι σας.

Ραούλ, ήρθες στον σύλλογο αυτό το καλοκαίρι και από την πρώτη στιγμή μας κέρδισες όλους με την αφοσίωση και την προθυμία σου, αλλά κυρίως με την ποιότητά σου ως άνθρωπος. Είσαι ένα παράδειγμα για όλους τους νέους που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Ένα κομμάτι από τον καθένα μας φεύγει μαζί σου και η ανάμνησή σου θα μείνει για πάντα σε όλους μας.

ΑΝΑΠΑΥΣΟΥ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ!»

Με πληροφορίες από Reuters