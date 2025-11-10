Ιωακείμ Υφαντίδης: Ο 67χρονος που τερμάτισε τελευταίος στον Μαραθώνιο και καταχειροκροτήθηκε

Ύστερα από οκτώ ώρες συνεχούς προσπάθειας, ο Ιωακείμ Υφαντίδης, 67χρονος δρομέας, φάνηκε στην Ηρώδου Αττικού και ετοιμαζόταν να τερματίσει στο Παναθηναϊκό Στάδιο στο περιθώριο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Ο Ιωακείμ Υφαντίδης ήταν ο τελευταίος, που έκοψε το νήμα του Κλασικού Μαραθωνίου, ωστόσο ο κόσμος παρέμεινε στις θέσεις του και άρχισε να τον χειροκροτεί, όσο κινούνταν προς τον τερματισμό.

Δείχνοντας το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας, δείγμα του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους, το κοινό τον υποδέχθηκε όρθιο, με παρατεταμένα χειροκροτήματα, σε μία -ακόμη- ανθρώπινη στιγμή της διοργάνωσης.

Η στιγμή τερματισμού του Ιωακείμ Υφαντίδη / Eurokinissi

Ο Ιωακείμ Υφαντίδης τερματίζει τελευταίος και καταχειροκροτείται / Eurokinissi

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Ποιος είναι ο Ιωακείμ Υφαντίδης

Ο Ιωακείμ Υφαντίδης, συνταξιούχος καταγραφέας στους μετρητές της ΕΥΔΑΠ, μπήκε στη μαρμάρινη αρένα χαμογελαστός και συγκινημένος. Τον υποδέχθηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, η οποία του απένειμε το μετάλλιο του τερματισμού και το ειδικό έπαθλο που, σύμφωνα με την παράδοση, δίνεται κάθε χρόνο στον τελευταίο δρομέα που ολοκληρώνει τη διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων.

Ο 67χρονος έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από 30 μαραθωνίους, ενώ σε παλαιότερη συμμετοχή του είχε τερματίσει σε μόλις 2 ώρες και 47 λεπτά. Φέτος, μπορεί να τερμάτισε τελευταίος, όμως για πολλούς ήταν ο πραγματικός νικητής του Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Η εικόνα του να διασχίζει τα τελευταία μέτρα της διαδρομής, ανάμεσα σε χειροκροτήματα και φωνές ενθουσιασμού, αναρτήθηκε στα social media του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας και έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες σχόλια και μηνύματα στήριξης.