Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Δεν είμαι άνθρωπος που παραιτείται και φεύγει»

Μετά την ήττα της Εθνικής Ελλάδας από τη Δανία (3-1) στην Κοπεγχάγη και τον οριστικό αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε με ειλικρίνεια για την αποτυχία, ξεκαθαρίζοντας πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί, αλλά η τελική απόφαση για το μέλλον του ανήκει στην ΕΠΟ.

«Πρέπει να δώσω μία εξήγηση, για να αποφασίσει η ΕΠΟ για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που παραιτείται και φεύγει· αν το έκανα, θα θεωρούσα τον εαυτό μου μη σοβαρό άτομο. Οφείλω να δώσω ό,τι είναι δυνατό. Η διοίκηση της ΕΠΟ, ο πρόεδρος και οι παίκτες ήταν για μένα τα πάντα αυτόν τον χρόνο. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να πετύχουμε τον στόχο μας και αυτό δεν το ξεχνώ. Άρα, πρέπει να γίνει μια νέα συζήτηση και ουσιαστικά η ΕΠΟ θα αποφασίσει για το μέλλον», δήλωσε ο Γιοβάνοβιτς.

Ο έμπειρος τεχνικός ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τον αποκλεισμό, τονίζοντας πως η αποτυχία δεν οφείλεται σε έλλειψη στήριξης, αλλά σε αγωνιστικά και ψυχολογικά λάθη που θα πρέπει να αναλυθούν: «Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Ο αποκλεισμός από μία μεγάλη διοργάνωση, σε συνθήκες πλήρους συνεργασίας με ΕΠΟ και παίκτες, με κάνει να αισθάνομαι πολύ υπεύθυνος. Πρέπει να γίνει ανάλυση των δεδομένων. Η Ελλάδα έχει μπροστά της παιχνίδια τον Νοέμβριο και τον Μάρτιο, που είναι πάντα σημαντικά, αλλά δεν υπάρχουν άμεσοι στόχοι μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο. Οφείλουμε, σαν υπεύθυνα άτομα, να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για την επόμενη μέρα, γιατί η σημερινή είναι από αυτές που κανείς δεν θέλει να ζήσει».

Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ 2026 είναι ο έκτος διαδοχικός για τη Γαλανόλευκη, η οποία θα αναζητήσει από το EURO 2028 την επιστροφή της σε μεγάλη διοργάνωση.