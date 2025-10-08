Ιαπωνία: Ο τεχνικός διευθυντής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έβλεπε σε πτήση εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ιαπωνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (JFA) καταδικάστηκε σε αναστολή φυλάκισης 18 μηνών στη Γαλλία, αφού εντοπίστηκε να παρακολουθεί εικόνες που απεικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών κατά τη διάρκεια πτήσης. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στον κόσμο του ποδοσφαίρου και η JFA τερμάτισε άμεσα το συμβόλαιό του.

Ο Masanaga Kageyama, τεχνικός διευθυντής της JFA, συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα κατά τη διάρκεια στάσης στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρίσι, όπως ανέφερε η γαλλική εφημερίδα Le Parisien. Αργότερα παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε τις εικόνες, ισχυριζόμενος ότι δεν γνώριζε ότι ήταν παράνομο στη Γαλλία.

Ο Kageyama φέρεται να κατευθυνόταν προς το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ-20 στη Χιλή. Σύμφωνα με τις αρχές, το πλήρωμα του αεροπλάνου αντελήφθη το περιστατικό όταν είδε τον αξιωματούχο να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή του στην καμπίνα business class και να παρακολουθεί τις παράνομες εικόνες. Όταν τον αντιμετώπισαν, ισχυρίστηκε ότι οι φωτογραφίες ήταν «τέχνη» και δημιουργημένες από τεχνητή νοημοσύνη.

Ιαπωνία: Καταδίκη, πρόστιμο και απαγόρευση εργασίας με ανηλίκους

Τη Δευτέρα, το γαλλικό δικαστήριο καταδίκασε τον 58χρονο Kageyama σε αναστολή φυλάκισης 18 μηνών και του επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ του απαγορεύτηκε να εργαστεί με ανηλίκους ή να επιστρέψει στη Γαλλία για 10 χρόνια. Η JFA σε ανακοίνωσή της ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε και χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο για τον κόσμο του ποδοσφαίρου».

Ο πρόεδρος της JFA, Tsuneyasu Miyamoto, τόνισε ότι το περιστατικό θα χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για επανεξέταση των συστημάτων διακυβέρνησης και συμμόρφωσης στον χώρο του ποδοσφαίρου και για την ενίσχυση των ελέγχων ασφαλείας και δεοντολογίας.

Ο Masanaga Kageyama είναι πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που αποσύρθηκε το 1996 και στη συνέχεια εργάστηκε ως μέλος του προσωπικού διαφόρων ιαπωνικών ομάδων. Έχει επίσης διατελέσει προπονητής σε ομάδες στη Μακάο και τη Σιγκαπούρη. Το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία της αυστηρής εποπτείας των αξιωματούχων σε διεθνείς διοργανώσεις και την ανάγκη για αυστηρότερους κανόνες συμμόρφωσης.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, με διεθνείς οργανισμούς να επισημαίνουν την ανάγκη αυστηρών ποινών και αυξημένης εποπτείας. Το περιστατικό λειτουργεί ως προειδοποίηση για όλους τους αξιωματούχους και αναδεικνύει τα προβλήματα διαφάνειας και ασφάλειας στον αθλητικό χώρο.