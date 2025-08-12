Η στιγμή που η Ραντουκάνου διαμαρτύρεται για μωρό που κλαίει στις κερκίδες - Η απάντηση της διαιτήτριας

Η Έμα Ραντουκάνου είχε μια αναπάντεχα κωμική στιγμή στο Cincinnati Open, κατά τη διάρκεια του τρίτου γύρου απέναντι στη Νο1 του κόσμου, Αρίνα Σαμπαλένκα, όταν ένας μικρός θεατής έκλεψε την παράσταση.

Λίγο πριν σερβίρει σε κρίσιμο σημείο του αγώνα, η Βρετανίδα σταρ άκουσε επίμονο κλάμα παιδιού από τις κερκίδες και σταμάτησε τον ρυθμό της για να απευθυνθεί προς τη διαιτησία: «Κλαίει εδώ και δέκα λεπτά», είπε, με την ρέφερι να απαντά αστειευόμενη: «Θέλεις να το βγάλω από το γήπεδο;».

Το κοινό ξέσπασε σε γέλια και χειροκροτήματα, ενώ η Ραντουκάνου γέλασε κι εκείνη, αναγνωρίζοντας την αστεία στιγμή. Η διαιτητής τόνισε ότι θα κάνει σχετική ανακοίνωση, αλλά ο αγώνας έπρεπε να συνεχιστεί.

Η Ραντουκάνου πήρε τελικά τον πόντο, ωστόσο η Σαμπαλένκα επικράτησε έπειτα από μια σκληρή μάχη με 7–6, 4–6, 7–6, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στους «16», όπου θα αντιμετωπίσει την Τζέσικα Μπουθάς Μανέιρο.

Η Σαμπαλένκα, που είχε κατακτήσει το τουρνουά πέρυσι, συνεχίζει την πορεία της, ενώ η… μίνι θεατρική σκηνή με το κλάμα του μικρού θεατή θα μείνει ως η πιο χαριτωμένη διακοπή του φετινού Cincinnati Open.



