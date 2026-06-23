Η Ρεμπέκα Αντράντε έκανε δημόσια γνωστή τη σχέση της με τη σύντροφό της

Η Ρεμπέκα Αντράντε, η πιο πολυβραβευμένη Βραζιλιάνα Ολυμπιονίκης στην ιστορία, έκανε δημόσια γνωστή τη σχέση της με τη σύντροφό της μέσα από το Instagram.

Η Βραζιλιάνα γυμνάστρια, που έχει κατακτήσει έξι Ολυμπιακά μετάλλια και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες αθλήτριες της σύγχρονης ενόργανης γυμναστικής, ανέβασε σε Instagram story μια τρυφερή φωτογραφία με τη σύντροφό της να τη φιλά στο μάγουλο.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, γραμμένη αρχικά στα πορτογαλικά, η Αντράντε ευχαριστούσε τη σύντροφό της για τη στήριξη σε μια σημαντική στιγμή της ζωής της, γράφοντας: «Σε αγαπώ».

Η ανάρτηση προκάλεσε ενθουσιασμό στους ΛΟΑΤΚΙ+ fans της ενόργανης γυμναστικής, που στα social media γιόρτασαν τη δημόσια εμφάνιση της σχέσης της. Πολλοί σχολίασαν τη σημασία της ορατότητας σε ένα άθλημα όπου όλο και περισσότερες αθλήτριες μιλούν ανοιχτά για την προσωπική τους ζωή ενώ βρίσκονται ακόμη στην κορυφή της καριέρας τους.

Η Αντράντε είναι η πιο πολυβραβευμένη Βραζιλιάνα και Λατινοαμερικανή γυμνάστρια όλων των εποχών, καθώς και η πιο πολυβραβευμένη Βραζιλιάνα Ολυμπιονίκης σε οποιοδήποτε άθλημα. Έχει κατακτήσει έξι Ολυμπιακά και εννέα παγκόσμια μετάλλια.

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Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα, ενώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού κέρδισε το χρυσό στις ασκήσεις εδάφους, αφήνοντας πίσω της τη Σιμόν Μπάιλς σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους τελικούς της διοργάνωσης. Εκείνη η νίκη την έκανε την πιο επιτυχημένη Βραζιλιάνα αθλήτρια στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η εικόνα της Μπάιλς και της Τζόρνταν Τσάιλς να υποκλίνονται στην Αντράντε στο βάθρο του Παρισιού έγινε μία από τις πιο δυνατές στιγμές των Αγώνων του 2024, ως χειρονομία σεβασμού προς μια αθλήτρια που είχε ήδη αλλάξει την ιστορία της βραζιλιάνικης γυμναστικής.

Η δημόσια εμφάνιση της σχέσης της προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο στη διεθνή απήχηση της Αντράντε. Για το queer κοινό του αθλήματος, δεν πρόκειται μόνο για μια προσωπική ανάρτηση, αλλά για μια στιγμή ορατότητας από μία από τις μεγαλύτερες μορφές της παγκόσμιας γυμναστικής.

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Η Αντράντε δεν έκανε εκτενή δήλωση για την ταυτότητά της. Η σημασία της στιγμής βρίσκεται ακριβώς στην απλότητά της: μια αθλήτρια στην κορυφή του αθλήματός της μοιράστηκε δημόσια την αγάπη της.

με στοιχεία από Pink news