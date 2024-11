Η ομοφοβική απάντηση του Μπολ για το σουτ του Αντετοκούνμπο, του κόστισε $100.000

Η ομοφοβική απάντηση που έδωσε ο ΛαΜέλο Μπολ όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει το άστοχο τελευταίο σουτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στον αγώνα Χόρνετς-Μπακς για το ΝΒΑ, του κόστισε 100.000 δολάρια.

Ο αστέρας των Χόρνετς, ΛαΜέλο Μπολ, υποχρεώθηκε να πληρώσει πρόστιμο 100.000 δολαρίων διότι χρησιμοποίησε στην απάντησή του μία φράση που θεωρείται προσβλητική κατά των ομοφυλοφίλων.

Ο Μπολ χρησιμοποίησε τη φράση απαντώντας στην ερώτηση δημοσιογράφου στο παρκέ του αγώνα Χόρνετς-Μπακς, αμέσως μετά τη λήξη. Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε πώς αισθάνθηκε ο ίδιος και οι συμπαίκτες του όταν το τελευταίο σουτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν βρήκε στόχο, με αποτέλεσμα οι Σάρλοτ Χόρνετς να κερδίσουν με 115-114. Το NBA, στην ανακοίνωσή του, αναφέρει πως επέβαλε πρόστιμο 100.000 δολαρίων στον γκαρντ των Σάρλοτ Χόρνετς, ΛαΜέλο Μπολ, την Κυριακή για χρήση «προσβλητικής και υποτιμητικής» γλώσσας.

Ο προπονητής των Χόρνετς Τσαρλς Λι αναφέρθηκε στο σχόλιο του Μπολ στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα και είπε ότι ο Μπολ ήταν «πολύ απολογητικός» στα αποδυτήρια. «Ως οργανισμός, προφανώς αυτό δεν είναι κάτι που επιδοκιμάζουμε», είπε ο Λι, ο οποίος διανύει την πρώτη του σεζόν ως προπονητής στους Χόρνετς. «Τα πρότυπά μας και αυτό που απαιτείται από τους παίκτες μας στο περιβάλλον που δημιουργούμε είναι πραγματικά σημαντικά για εμάς».

Ο 23χρονος Μπολ έχει μέσο όρο 29,6 πόντους σε 12 αγώνες για τους Χόρνετς, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στο ΝΒΑ.

«We loaded up. No homo. But that’s what we wanted», ήταν το ομοφοβικό σχόλιο του Μπολ, καθώς η φράση «load up» χρησιμοποιείται υποτιμητικά για τους ομοφυλόφιλους άνδρες στην αμερικανική αργκό. Ουσιαστικά, αυτό που κάνει το σχόλιό του ομοφοβικό ήταν η προσθήκη «no homo» με το οποίο φάνηκε να θέλει να διαχωρίσει τον εαυτό του από τους ομοφυλόφιλους, προσβάλλοντάς τους.

Ο Μπολ κατηγορείται πως αυτό που είπε, ουσιαστικά, ήταν: «Δεν θέλω να συσχετιστώ δημόσια με οτιδήποτε ομοφυλόφιλο. Ακόμα κι αν κανένας στη γη δεν θα είχε πάρει το σχόλιό μου έτσι, χωρίς την προσθήκη που έκανα».

«Πραγματικά δεν εννοούσα τίποτα (με αυτό) και δεν θέλω να προσβάλω κανέναν. Έχω αγάπη για όλους και δεν κάνω διακρίσεις», δήλωσε ο Μπολ μετά τα επικριτικά σχόλια που δέχθηκε.

Με πληροφορίες από NBC News