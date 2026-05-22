Η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσε την αποχώρηση του Γκουαρδιόλα

Η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσε ότι ο προπονητής Πεπ Γκουαρδιόλα θα αποχωρήσει από τον σύλλογο μετά τον τελευταίο αγώνα της σεζόν, την Κυριακή.

Ο Γκουαρδιόλα οδήγησε τη Σίτι σε 17 σημαντικά τρόπαια, μεταξύ των οποίων έξι τίτλους της Premier League και μία κατάκτηση του Champions League, κατά τη διάρκεια των 10 σεζόν που βρέθηκε στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο τελευταίος αγώνας του 55χρονου προπονητή θα είναι η αναμέτρηση με την Άστον Βίλα στο στάδιο Etihad.

Προς τιμήν της συμβολής του Γκουαρδιόλα, η νεόκτιστη βόρεια κερκίδα της Σίτι θα πάρει το όνομά του και θα είναι πλήρως ανοιχτή για πρώτη φορά στον τελευταίο του αγώνα ως προπονητής του συλλόγου, μεταδίδει το BBC Sport.

Πεπ Γκουαρδιόλα: «Μην με ρωτάτε τους λόγους για τους οποίους φεύγω»

Σύμφωνα με το BBC Sport, η Σίτι προετοιμαζόταν για την αποχώρηση του Γκουαρδιόλα έναν χρόνο πριν από τη λήξη του συμβολαίου του.

«Μην με ρωτάτε τους λόγους για τους οποίους φεύγω», είπε ο Γκουαρδιόλα. «Δεν υπάρχει λόγος, αλλά βαθιά μέσα μου ξέρω ότι ήρθε η ώρα μου. Τίποτα δεν είναι για πάντα. Αν ήταν, θα ήμουν εδώ. Αιώνια θα είναι το συναίσθημα, οι άνθρωποι, οι αναμνήσεις, η αγάπη που έχω για τη Μάντσεστερ Σίτι μου».

Ο πρώην προπονητής της Τσέλσι, Ένζο Μαρέσκα, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Γκουαρδιόλα στη Σίτι, είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον 55χρονο.

Η επιβεβαίωση για την αποχώρηση του Γκουαρδιόλα έρχεται τρεις ημέρες αφότου ο σύλλογος έχασε τον τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ 2025-26 από την Άρσεναλ.

Με πληροφορίες από BBC Sport