Η κόρη του Ντένις Ρόντμαν γίνεται η πιο ακριβοπληρωμένη ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο

Η Τρίνιτι Ρόντμαν υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο με τη Washington Spirit που την καθιστά, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, την πιο ακριβοπληρωμένη ποδοσφαιρίστρια παγκοσμίως, σε μια συμφωνία-ορόσημο για το γυναικείο ποδόσφαιρο.

Η 23χρονη διεθνής επιθετικός των ΗΠΑ, κόρη του πρώην αστέρα του NBA Ντένις Ρόντμαν, ήταν ελεύθερη από την 1η Ιανουαρίου, μετά τη λήξη του προηγούμενου συμβολαίου της με τη Spirit. Τελικά συμφώνησε σε νέο deal διάρκειας τριών ετών, που θα τη διατηρήσει στην Ουάσινγκτον έως το 2028.

Όπως αναφέρει το BBC, το συμβόλαιο αγγίζει τα 2 εκατ. δολάρια ετησίως, μαζί με μπόνους. Ο ατζέντης της, Μάικ Σενκόφσκι, ανέφερε ότι με αυτά τα δεδομένα η Ρόντμαν περνά στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας απολαβών στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Η ίδια έκανε λόγο για μια στιγμή που αλλάζει τα δεδομένα. Δήλωσε ότι νιώθει ευγνωμοσύνη και χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική», τονίζοντας πως είναι δύσκολο να περιγράψει με λόγια τι σημαίνει για εκείνη.

Μέχρι πρόσφατα, η πιο ακριβοπληρωμένη ποδοσφαιρίστρια θεωρούνταν η μέσος της Μπαρτσελόνα Αϊτάνα Μπονματί, η οποία έχει κατακτήσει τρεις συνεχόμενες Χρυσές Μπάλες, από το 2023 έως το 2025.

Η συμφωνία της Ρόντμαν κατέστη δυνατή χάρη σε αλλαγές στο πλαίσιο της National Women's Soccer League. Για το 2025, το ανώτατο όριο μισθοδοσίας ανά ομάδα είναι 3,5 εκατ. δολάρια, όμως τον Δεκέμβριο εγκρίθηκε ο κανονισμός «High Impact Player», που επιτρέπει στις ομάδες να ξεπερνούν το πλαφόν έως και κατά 1 εκατ. δολάρια για παίκτριες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Η ιδιοκτήτρια της Washington Spirit, Μισέλ Κανγκ, χαρακτήρισε τη Ρόντμαν παίκτρια-σύμβολο για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου, αλλά και για την εξέλιξη του γυναικείου ποδοσφαίρου συνολικά.

Η Ρόντμαν κατέκτησε το πρωτάθλημα της NWSL με τη Spirit στην πρώτη της σεζόν, το 2021, και αναδείχθηκε rookie της χρονιάς. Με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ μετρά 47 συμμετοχές και 11 γκολ από το ντεμπούτο της το 2022, ενώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 σημείωσε τρία γκολ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Το μέλλον της είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και στην Ευρώπη. Κορυφαίοι σύλλογοι παρακολουθούσαν την περίπτωσή της, με την Chelsea FC Women να συγκαταλέγεται στις ομάδες που φέρονταν έτοιμες να κινηθούν, αν δεν βρισκόταν λύση στις ΗΠΑ.

Η υπόθεση χαρακτηρίστηκε πρωτόγνωρη για το αμερικανικό ποδόσφαιρο, με τη λίγκα και τη Washington Spirit να εξαντλούν τα περιθώρια για να διατηρήσουν μία από τις κορυφαίες παίκτριές τους. Στα 23 της, η Ρόντμαν δεν θεωρείται ακόμη η κορυφαία του κόσμου, όμως πολλοί βλέπουν σε εκείνη μια παίκτρια με όλα τα στοιχεία για να φτάσει στην κορυφή, γεγονός που καθιστά τη συμφωνία στρατηγικής σημασίας για τη NWSL.

Με πληροφορίες από BBC