Η Ισπανία πήρε το Μουντιάλ, αλλά το ποδόσφαιρο φοβάται ακόμη τα βαμμένα νύχια

Η Ισπανία μόλις κατέκτησε το Μουντιάλ, νικώντας την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση, με γκολ του Φεράν Τόρες. Μέσα στην αποθέωση μιας ομάδας που σήκωσε ξανά το παγκόσμιο τρόπαιο, ένας από τους παίκτες της κουβαλά μια άλλη, λιγότερο πανηγυρική συζήτηση: την ομοφοβία στο ανδρικό ποδόσφαιρο.

Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, επιθετικός της Θέλτα Βίγκο και μέλος της εθνικής Ισπανίας στο Μουντιάλ του 2026, είναι ένας από τους πιο ανοιχτούς συμμάχους των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει βάψει τα νύχια του ως χειρονομία στήριξης, έχει μιλήσει δημόσια για την ομοφοβία στα γήπεδα και έχει δεχτεί ομοφοβικές βρισιές ακριβώς γι’ αυτό.

Ο ίδιος λέει ότι στην αρχή οι προσβολές τον επηρέαζαν προσωπικά. Με τον καιρό, όμως, άρχισε να τις βλέπει αλλιώς. Το πιο ενοχλητικό, όπως έχει εξηγήσει, δεν είναι ότι κάποιος τον βρίζει θεωρώντας τη λέξη «γκέι» προσβολή. Είναι ότι ένας πραγματικά γκέι ποδοσφαιριστής μπορεί να φοβάται να μιλήσει ανοιχτά εξαιτίας αυτών των αντιδράσεων.

«Η μάχη κατά της ομοφοβίας είναι απαραίτητη», έχει πει ο Ιγκλέσιας, εξηγώντας γιατί επιμένει να παίρνει θέση.

Η υπόθεση δεν αφορά απλώς ένα βαμμένο νύχι ή μερικές βρισιές από την εξέδρα. Αφορά ένα από τα μεγαλύτερα ταμπού του ανδρικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου: το γεγονός ότι, στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος, οι ανοιχτά γκέι παίκτες παραμένουν σχεδόν ανύπαρκτοι.

Ο Ιγκλέσιας έχει μιλήσει για μια κουλτούρα που εξακολουθεί να ταυτίζει το ποδόσφαιρο με μια σκληρή, πατριαρχική εικόνα ανδρισμού. Έναν χώρο όπου η δύναμη, η αντοχή και η «αρρενωπότητα» παρουσιάζονται συχνά σαν φυσική προϋπόθεση του αθλητή, και όπου οποιαδήποτε απόκλιση από αυτή την εικόνα γίνεται εύκολος στόχος.

Για τον Ισπανό επιθετικό, παίκτες όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Γκούτι βοήθησαν να αλλάξει κάπως η εικόνα του ποδοσφαιριστή, δείχνοντας διαφορετικούς τρόπους ανδρικής παρουσίας και αισθητικής μέσα στο άθλημα. Όμως, όπως λέει, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος. Το γεγονός ότι σε είκοσι χρόνια στο ποδόσφαιρο δεν του έχει μιλήσει ποτέ συμπαίκτης του λέγοντας ότι είναι γκέι τον κάνει να σκέφτεται πόσο βαθιά παραμένει ο φόβος.

Το ανδρικό ποδόσφαιρο έχει μάθει να παράγει ηρωισμούς, δάκρυα, εθνικές αφηγήσεις, εμπορικά θαύματα και παγκόσμιες σκηνές συγκίνησης. Όταν όμως η συζήτηση φτάνει στη σεξουαλικότητα των ίδιων των παικτών, το άθλημα μοιάζει ξαφνικά παγωμένο σε άλλη εποχή.

Η αντίθεση με το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι εντυπωσιακή. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2023 υπήρχαν δεκάδες ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ+ παίκτριες. Στο ανδρικό Μουντιάλ, η ανοιχτή γκέι παρουσία παραμένει εξαίρεση που σχεδόν δεν εμφανίζεται. Και αυτή η απουσία δεν είναι ουδέτερη. Είναι αποτέλεσμα πίεσης, φόβου, χορηγών, αποδυτηρίων, οπαδικής κουλτούρας και μιας αγοράς που συχνά προτιμά τη σιωπή από τη σύγκρουση.

Ο Ιγκλέσιας δεν είναι γκέι και δεν μιλά ως εκπρόσωπος των γκέι παικτών. Μιλά ως σύμμαχος που έχει καταλάβει ότι το θέμα δεν είναι αν ο ίδιος αντέχει να τον βρίζουν. Το θέμα είναι τι μήνυμα παίρνει ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που ακούει την εξέδρα να χρησιμοποιεί τη λέξη «γκέι» σαν όπλο.

Αυτό κάνει τη δική του στάση σημαντική μέσα στην επιτυχία της Ισπανίας. Όχι επειδή η νίκη της ομάδας γίνεται αυτομάτως ΛΟΑΤΚΙ+ στιγμή. Αλλά επειδή, μέσα στην εικόνα μιας παγκόσμιας πρωταθλήτριας, υπάρχει ένας παίκτης που επιμένει να λέει ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει κερδίσει ακόμη μια πολύ βασική μάχη: να γίνει χώρος όπου ένας γκέι παίκτης δεν θα φοβάται ότι, αν μιλήσει, θα χάσει όσα έχει χτίσει.

Η Ισπανία σήκωσε το τρόπαιο. Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας θυμίζει ότι το ποδόσφαιρο έχει ακόμη ένα άλλο, πιο αθόρυβο σκορ να αλλάξει.

Με στοιχεία από Outsports, Reuters