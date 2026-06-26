Η FIFA επιτρέπει τις σημαίες του ουράνιου τόξου στο πιο άβολο Pride Match του Μουντιάλ

Η FIFA επιβεβαίωσε ότι οι φίλαθλοι θα μπορούν να φέρουν σημαίες του ουράνιου τόξου στον αγώνα Αίγυπτος - Ιράν για το Μουντιάλ 2026, στο Σιάτλ, παρά τις αντιδράσεις των δύο ομοσπονδιών για τις Pride εκδηλώσεις που έχουν οργανωθεί στην πόλη γύρω από το παιχνίδι.

Ο αγώνας διεξάγεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου, την ίδια περίοδο με το Pride Weekend του Σιάτλ, και έχει χαρακτηριστεί από την τοπική οργανωτική επιτροπή ως «Pride Match». Η FIFA, ωστόσο, προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό, επιμένοντας ότι πρόκειται για έναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όχι για επίσημη Pride διοργάνωση της ίδιας.

Το σημείο σύγκρουσης είναι σαφές. Από τη μία, το Σιάτλ θέλει να συνδέσει τη φιλοξενία του Μουντιάλ με την ταυτότητά του ως πόλης με έντονη queer ιστορία και δημόσια κουλτούρα ορατότητας. Από την άλλη, η Αίγυπτος και το Ιράν έχουν ζητήσει να ακυρωθούν ή να αποσυνδεθούν από τον αγώνα οι ΛΟΑΤΚΙ+ εκδηλώσεις, καθώς προέρχονται από χώρες όπου οι queer και τρανς άνθρωποι αντιμετωπίζουν διώξεις, ποινική απειλή ή κοινωνική στοχοποίηση.

Η ιρανική πλευρά προσπάθησε να περιορίσει τη συζήτηση αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο. Στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα, ζητήθηκε οι ερωτήσεις να αφορούν μόνο την ομάδα, την τακτική και το παιχνίδι. Ο προπονητής του Ιράν, Αμίρ Γκαλενοεΐ, δήλωσε ότι η ομάδα του είναι συγκεντρωμένη «μόνο στο ποδόσφαιρο», αποφεύγοντας να σχολιάσει τις Pride εκδηλώσεις γύρω από τον αγώνα.

Ανάλογη στάση κράτησε και ο προπονητής της Αιγύπτου, Χοσάμ Χασάν, λέγοντας ότι η ομάδα του σκέφτεται μόνο το παιχνίδι και ότι τα οργανωτικά ζητήματα ανήκουν στη FIFA. Το μήνυμα και από τις δύο πλευρές ήταν σαφές: να μη μετατραπεί η συνέντευξη Τύπου σε συζήτηση για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα.

Ο Τζάνι Ινφαντίνο, από την πλευρά του, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επίσημο «Pride Match» στο Μουντιάλ. Η θέση της FIFA είναι πως ο αγώνας θα γίνει κανονικά στο Σιάτλ και πως οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην πόλη διοργανώνονται από εξωτερικούς φορείς και δεν αποτελούν μέρος του ίδιου του αγώνα.

Παρά αυτή την απόσταση, η FIFA δεν θα απαγορεύσει τις σημαίες του ουράνιου τόξου μέσα στο γήπεδο. Το παιχνίδι μπορεί να μην είναι επίσημα Pride Match, αλλά ο δημόσιος χώρος του γηπέδου δεν θα καθαριστεί από τα σύμβολα της queer ορατότητας.

Το Αίγυπτος - Ιράν γίνεται έτσι κάτι περισσότερο από ένας αγώνας ομίλου. Είναι μια σύγκρουση ανάμεσα στη διεθνή εικόνα ενός παγκόσμιου θεάματος και στους πολιτισμικούς κανόνες χωρών που δεν αναγνωρίζουν ή καταστέλλουν τη ΛΟΑΤΚΙ+ ζωή. Είναι επίσης ένα τεστ για το τι σημαίνει «ουδετερότητα» στον αθλητισμό, όταν το ίδιο το γήπεδο βρίσκεται μέσα σε μια πόλη που γιορτάζει δημόσια το Pride της.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Μουντιάλ 2026: Να ακυρωθούν οι Pride εκδηλώσεις ζητούν Αίγυπτος και Ιράν από τη FIFA

Η FIFA επιχειρεί να κρατήσει την ισορροπία: να μη συγκρουστεί μετωπικά με τις δύο ομοσπονδίες, αλλά και να μη φανεί ότι απαγορεύει στους φιλάθλους σύμβολα ΛΟΑΤΚΙ+ υποστήριξης. Το αποτέλεσμα είναι ένα παράδοξο αλλά αποκαλυπτικό σκηνικό: ένα ματς που η FIFA αρνείται να ονομάσει Pride Match, σε μια πόλη που το αντιμετωπίζει ακριβώς έτσι.

Στο Σιάτλ, μια σημαία του ουράνιου τόξου στις εξέδρες δεν είναι απλώς ένα αξεσουάρ φιλάθλου. Είναι το σημείο όπου το παγκόσμιο θέαμα συναντά την queer ορατότητα και την πολιτική του δημόσιου χώρου.

με στοιχεία από Reuteurs