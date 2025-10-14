Η FIBA απέκλεισε τη Βρετανία - Τι εξηγεί η ομοσπονδία

Η FIBA απέκλεισε προσωρινά τη Βρετανία από τις διοργανώσεις της, εξηγώντας σε δελτίο Τύπου που δημοσίευσε, τους λόγους.

Σύμφωνα με την παγκόσμια ομοσπονδία, οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση λόγω ζητημάτων «διακυβέρνησης και μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς».

Πιο αναλυτικά, η FIBA αναφέρει ότι στις 20 Αυγούστου 2025, η Εκτελεστική Επιτροπή της αποφάσισε να συστήσει την Ειδική Ομάδα της FIBA για θέματα που αφορούν τους βρετανικούς συλλόγους καλαθοσφαίρισης, με στόχο τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση των προφανών προβλημάτων διακυβέρνησης και της μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς στο πλαίσιο των διοργανώσεων των βρετανικών ομάδων Ανδρών.

Μετά από μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων και συναντήσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς του μπάσκετ, η ειδική ομάδα υπέβαλε τις συστάσεις της στην Εκτελεστική Επιτροπή της FIBA, η οποία αποφάσισε σήμερα τα εξής:

Να αναστείλει προσωρινά το δικαίωμα της Βρετανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης να αδειοδοτεί ή να αναγνωρίζει εθνικές διοργανώσεις ανδρών καθώς και να παρατάξει την Εθνική ομάδα Ανδρών στις διοργανώσεις της FIBA, εν αναμονή της επίλυσης των τρεχόντων ζητημάτων διακυβέρνησης.

Να εξουσιοδοτήσει την Ομάδα Εργασίας να συνεργαστεί απευθείας με τους ενδιαφερόμενους φορείς του μπάσκετ και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για να διερευνήσει και να προτείνει ένα προσωρινό πλαίσιο λειτουργίας για τις κορυφαίες εθνικές διοργανώσεις ανδρών.

Αυτά τα μέτρα στοχεύουν στην αποκατάσταση της κανονιστικής ακεραιότητας και στην προώθηση της βιώσιμης διακυβέρνησης του ανδρικού μπάσκετ στη Μεγάλη Βρετανία το συντομότερο δυνατό.