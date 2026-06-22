Η εθνική Ιράν άφησε χειρόγραφο σημείωμα στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα με το Βέλγιο

Η εθνική ομάδα του Ιράν άφησε ένα χειρόγραφο μήνυμα υπέρ της ειρήνης στα αποδυτήρια του σταδίου του Λος Άντζελες μετά τη λευκή ισοπαλία με το Βέλγιο για τη δεύτερη αγωνιστική του 7ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το σημείωμα, το οποίο δημοσιοποίησε η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFIRI), είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η συμμετοχή της χώρας στη διοργάνωση εξελίσσεται παράλληλα με τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

«Από την αρχαία Περσία των χιλιάδων ετών μέχρι το σύγχρονο και πολιτισμένο Ιράν, το πνεύμα του Ιράν παραμένει ζωντανό και ακλόνητο», αναφέρεται στο μήνυμα.

«Ήρθαμε στο Λος Άντζελες με υπερηφάνεια, αγωνιστήκαμε με τιμή και φεύγουμε με αξιοπρέπεια. Ευχαριστούμε το Λος Άντζελες για τη φιλοξενία του και κάθε Ιρανό που έδωσε την καρδιά, τη φωνή και την ψυχή του για την πατρίδα σε αυτά τα 180 λεπτά. Είθε η ειρήνη, ο σεβασμός και η φιλία να επικρατήσουν ανάμεσα σε όλα τα έθνη».

Facebook Twitter Φωτ.: Iran Football Federation

Αναφορά στην πολύνεκρη επίθεση

Το σημείωμα περιείχε επίσης αναφορά στην επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο θηλέων στην πόλη Μιναμπ κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 168 άνθρωποι.

Η παρουσία του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνοδεύεται από σειρά δυσκολιών που σχετίζονται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τους περιορισμούς εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες της διοργάνωσης.

Αρκετά μέλη του τεχνικού επιτελείου δεν έλαβαν άδεια εισόδου στις ΗΠΑ, ενώ η ομοσπονδία του Ιράν διαμαρτυρήθηκε και για την ανάκληση της αρχικής κατανομής εισιτηρίων λίγο πριν από την έναρξη του τουρνουά.

Η αποστολή αναγκάστηκε τελικά να μεταφέρει τη βάση της από την Αριζόνα στην πόλη Τιχουάνα του Μεξικού και υπόκειται σε αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Βάσει των όρων των θεωρήσεων εισόδου που έχουν χορηγηθεί, οι Ιρανοί επιτρέπεται να εισέρχονται στις ΗΠΑ μόλις μία ημέρα πριν από τους αγώνες τους και να αποχωρούν αμέσως μετά τη λήξη τους.

Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν τον ομοσπονδιακό τεχνικό Αμίρ Γκαλενοΐ να χαρακτηρίσει το Ιράν ως την «πιο αδικημένη ομάδα» της διοργάνωσης μετά την πρεμιέρα απέναντι στη Νέα Ζηλανδία.

Η εθνική Ιράν ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων στις 27 Ιουνίου, όταν θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο στο Σιάτλ.

Με πληροφορίες από BBC