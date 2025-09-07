Η Ελλάδα κορυφαία στην κωπηλασία: Δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κ23

Με σπουδαίες επιδόσεις η ελληνική κωπηλασία ηγείται των μεταλλίων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Τσεχίας, με δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο.

Η Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, κατακτώντας την κορυφή, του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ23 στο Ρατσίτσε της Τσεχίας. Οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες στην κωπηλασία κατάφεραν να περάσουν πρώτες τη γραμμή του τερματισμού στον τελικό, με χρόνο 7:39.31.

Η Μηλένα Κοντού -χάλκινη ολυμπιονίκης- χάρισε το δεύτερο χρυσό μετάλλιο και το τέταρτο συνολικά στην Ελλάδα, αγωνιζόμενη μόνη στο σκιφ ελαφρών βαρών.



Ακολούθησε ακόμη μια σπουδαία επίδοση για την ελληνική αποστολή από τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη και τον Ιάσονα Μουσελίμη. Οι Έλληνες κωπηλάτες τερμάτισαν δεύτεροι στον τελικό του διπλού σκιφ και κρέμασαν το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος.

Με τη σειρά του, ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης που αναδείχθηκε 3ος πρωταθλητής Ευρώπης στο σκιφ ελαφρών βαρών, κατακτώντας το πρώτο του διεθνές μετάλλιο φέτος.

Εκτός βάθρου έμειναν οι Νεφέλη Ντάρα και Ελένη Διαβάτη, καθώς τερμάτισαν τέταρτες στον τελικό του διπλού σκιφ. Οι Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας κατέλαβαν την 7η θέση στη γενική κατάταξη της δικώπου άνευ πηδαλιούχου. Οι Έλληνες κωπηλάτες μετείχαν σήμερα (7/9) στον τελικό Β (θέσεις 7-12) και πέρασαν πρώτοι τη γραμμή του φίνις.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ