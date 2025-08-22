Η Ελλάδα κέρδισε την Ιταλία 76-74 στο δεύτερο φιλικό πριν το Ευρωμπάσκετ

Η Ελλάδα επικράτησε με 76-74 της ομάδας που θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025 στη Λεμεσό (28/8 στις 21:30), με τον Βασίλη Σπανούλη να παίρνει πολλά από πολλούς και να βλέπει μία εξαιρετική τρίτη περίοδο (27-12) που ήταν αποτέλεσμα της καλής άμυνας. Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Κώστας Αντετοκούνμπο ξεχώρισαν, πρώτη εμφάνιση στην προετοιμασία για τον Βασίλη Τολιόπουλο που ήταν θετικός.

Ο Τζανμάρκο Ποτσέκο, από την άλλη, περιμένει την είσοδο του Ντανίλο Γκαλινάρι και ίσως «έκρυψε» κι αυτός κάποια πράγματα εν όψει του επόμενου επίσημου αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Σαλιού Νιάνγκ άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις (έγινε draft από τους Καβαλίερς και αποκτήθηκε από τη Βίρτους Μπολόνια), ο Σιμόνε Φοντέκιο χάθηκε στο δεύτερο μέρος.

Με Τολιόπουλο, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο άνοιξε το ματς η Ελλάδα, που έκανε εύκολα λάθη στην επίθεση, αλλά μασούσε σίδερα στην άμυνα. Ο Σπανούλης ήταν έξαλλος με επιλογές που δεν οδηγούσαν πουθενά, το φινάλε της περιόδου βρήκε τους Ιταλούς στο +4 (20-16) και η έναρξη της δεύτερης την Εθνική με Σαμοντούροβ – Ζούγρη στη ρακέτα. Η Ιταλία κράτησε το προβάδισμα, με τους Φοντέκιο – Μέλι να ηγούνται, πήγε και στο +10 (40-30) με τρίποντο του πρώτου στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Ο Σπανούλης άνοιξε το δεύτερο με Κατσίβελη στον άσο και Σαμοντούροβ στο τέσσερα, η Εθνική πάτησε το γκάζι και άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά με τον Γιάννη να λειτουργεί σε ρόλο προπονητή από τον πάγκο. Ο Ντόρσεϊ δεν έβρισκε ρυθμό, έβαλε όμως τρίποντο για το 44-43 μετά από κακή δική του πάσα που αυτός έσωσε, την ώρα που ο Κατσίβελης έβαζε το ένα γκολ-φάουλ μετά το άλλο. Ο κόσμος μπήκε στο ματς, ο Ντόρσεϊ το έβαλε για το 48-51στο 27′, ο Σαμοντούροβ ακολούθησε για το 50-54, ο Καλαϊτζάκης σκόραρε κι αυτός για το 50-57 και η τρίτη περίοδος έκλεισε με εντυπωσιακό τρόπο.

Ένα ακόμη μακρινό σουτ, αυτή τη φορά από τον Τολιόπουλο, κράτησε την Ελλάδα μπροστά (56-61 στο 33′), ο Ντόρσεϊ έγραψε το 63-70 στο 36′, όμως η Ιταλία δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα. Μείωσε στους δύο (71-73), είχε την κατοχή μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό αλλά σπατάλησε τρεις ευκαιρίες πριν ο Θανάσης βάλει βολή για το +3 στα 30.5″. Σπατάλησε κι άλλη, με τον Ντόρσεϊ να είναι απρόσεκτος, να χάνει τη μπάλα αλλά στο χάος των τελευταίων δευτερολέπτων να βλέπει τον Ποτσέκο να χρεώνεται με τεχνική ποινή. Ο Ντόσεϊ έβαλε τη βολή για το +4 και το ματς κρίθηκε οριστικά.

Επόμενο και τελευταίο φιλικό της Εθνικής αυτό της Κυριακής (24/8 στις 20:00) με αντίπαλο τη Γαλλία, ξανά στο ΟΑΚΑ που αναμένεται να γεμίσει στην πρόβα τζενεράλε εν όψει EuroBasket 2025. Στο ματς με την Ιταλία υπολογίζεται ότι βρέθηκαν 13.500 θεατές.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-30, 52-67, 74-76.

ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Μέλι 9 (2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φοντέκιο 18 (2/10 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ), Σπανιόλο 4, Πρόσιντα 1, Νιάνγκ 14 (5/7 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Σπίσου 8 (2/8 σουτ, 4 ασίστ), Ντιουφ, Ακέλε 7 (1), Παγιόλα 9 (3/5 τρίποντα)

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (2/10 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ασίστ), Λαρεντζάκης 2, Τολιόπουλος 10 (2/6 τρίποντα), Καλαϊτζάκης 10 (2/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 11 (3/4 τρίποντα), Κατσίβελης 6, Σαμοντούροβ 3 (1), Ζούγρης 4, Κώστας Αντετοκούνμπο 9 (4/5 δίποντα, 1/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Θανάσης Αντετοκούνμπο 7 (2/3 δίποντα, 3/6 βολές), Νετζήπογλου