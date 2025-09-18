Η Ελίνα Τζένγκο διεκδικεί μετάλλιο στο Τόκιο - Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αυριανής προσπάθειας

Αύριο Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, η Ελίνα Τζένγκο θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στον τελικό του ακοντισμού, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Μετά τη νίκη της στον τελικό του Diamond League και με τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, η Ελίνα Τζένγκο οδεύει με αυτοπεποίθηση στον δρόμο προς τα μετάλλια.

Φέτος έχει καταφέρει τα 64,90 μ. και συνολικά τέσσερις αγώνες πάνω από τα 64,00 μέτρα. Θα αγωνιστεί στο β΄προκριματικό γκρουπ του ακοντισμού στις 15.00 ώρα Ελλάδος. Η προσπάθειά της θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2.

Το πρόγραμμα της 7ης ημέρας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στο Τόκιο: