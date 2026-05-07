Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή άρει την απαγόρευση συμμετοχής των αθλητών της Λευκορωσίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η ΔΟΕ (Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή) ήρε την Πέμπτη τους περιορισμούς για τους αθλητές της Λευκορωσίας που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν και οι περιορισμοί για τους Ρώσους αθλητές παραμένουν σε ισχύ.

Αθλητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία είχαν αποκλειστεί από τις διεθνείς διοργανώσεις μετά τη ρωσική εισβολή μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία, αν και σε ορισμένους είχε επιτραπεί να αγωνίζονται ως ουδέτεροι.

Η Λευκορωσία είναι στενός σύμμαχος της Ρωσίας και το 2022 επέτρεψε τη χρήση του εδάφους της από τις ρωσικές δυνάμεις ως σημείο εκκίνησης για την εισβολή στην Ουκρανία.

Οι Ρώσοι αθλητές θα εξακολουθήσουν να μπορούν να συμμετέχουν μόνο υπό ουδέτερη σημαία, σε ατομική βάση και μόνο αν δεν έχουν υποστηρίξει ενεργά τη σύγκρουση.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΔΟΕ εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι «δεν συνιστά πλέον κανέναν περιορισμό στη συμμετοχή Λευκορώσων αθλητών, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων».

«Η ΔΟΕ επαναβεβαιώνει ότι η συμμετοχή των αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις δεν πρέπει να περιορίζεται από τις ενέργειες των κυβερνήσεών τους, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής σε πόλεμο ή σύγκρουση».

Η άρση των «περιορισμών» της ΔΟΕ ανοίγει τον δρόμο ώστε οι ομοσπονδίες να τους εφαρμόσουν πλέον επίσημα.

Ωστόσο, αυτή η νέα πολιτική θα μπορούσε να επιτρέψει σε μια λευκορωσική αποστολή να συμμετάσχει στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, όπου θα παρευρεθεί στην τελετή έναρξης και θα συμπεριληφθεί στον πίνακα μεταλλίων.

Η ΔΟΕ ανέφερε ότι η χρονική στιγμή της δήλωσης αντανακλά το γεγονός ότι η περίοδος προκριματικών για τους Αγώνες του 2028 ξεκινά το καλοκαίρι.

Στους δύο τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Παρίσι το 2024 και στους Χειμερινούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα τον Φεβρουάριο, Λευκορώσοι συμμετείχαν μαζί με Ρώσους ως «Ανεξάρτητοι Ουδέτεροι Αθλητές», χωρίς εθνικά σύμβολα και σε μικρό αριθμό.

Ήταν 17 στο Παρίσι και επτά στην Ιταλία. «Η κατάσταση σχετικά με τη Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή (ROC) είναι διαφορετική από αυτή της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Λευκορωσίας», ανέφερε η ΔΟΕ στην ανακοίνωσή της.

Ενώ η ROC έχει τεθεί σε αναστολή από το φθινόπωρο του 2023 επειδή έθεσε υπό την εποπτεία της αθλητικές οργανώσεις τεσσάρων κατεχόμενων ουκρανικών περιοχών, η ΔΟΕ ανέφερε επίσης ότι έχουν προκύψει νέες ανησυχίες σχετικά με το ρωσικό σύστημα αντιντόπινγκ.

