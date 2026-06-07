Η AI μπαίνει στο ποδόσφαιρο και ανακαλύπτει ταλέντα από όλο τον κόσμο

Η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εντοπίζονται τα νέα ποδοσφαιρικά ταλέντα, δίνοντας ευκαιρίες σε νεαρούς παίκτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός των παραδοσιακών δικτύων scouting.

Ο 18χρονος Βραζιλιάνος Λέο Βέιγκα είχε σχεδόν εγκαταλείψει το όνειρο να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής όταν αποφάσισε να δοκιμάσει μία εφαρμογή που χρησιμοποιεί AI για την αξιολόγηση παικτών χρησιμοποιώντας βίντεο.

Ο νεαρός αγωνιζόταν σε μικρή ομάδα της πολιτείας Σάντα Καταρίνα στη νότια Βραζιλία, χωρίς ιδιαίτερες προοπτικές, όταν ανακάλυψε την εφαρμογή της ελβετικής εταιρείας Footbao.

Η πλατφόρμα επιτρέπει σε νεαρούς παίκτες να ανεβάζουν βίντεο με τεχνικές ασκήσεις και στιγμιότυπα από αγώνες ή προπονήσεις. Στη συνέχεια, αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν την απόδοσή τους και δημιουργούν αξιολογήσεις που αποστέλλονται σε συλλόγους και σκάουτερ.

Ο Βέιγκα κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα από διαγωνισμό της εφαρμογής και κέρδισε την ευκαιρία να προπονηθεί για λίγες ημέρες με τη Λέτσε στην Ιταλία.

Εκεί τράβηξε την προσοχή σκάουτερ, οι οποίοι αποφάσισαν να του δώσουν μία ευκαιρία. Σήμερα αγωνίζεται στην ακαδημία της Σπέτσια, ομάδας της δεύτερης κατηγορίας της Ιταλίας.

«Η τεχνητή νοημοσύνη άνοιξε μια νέα πόρτα», δήλωσε στο AFP.

«Σκέφτηκα ότι δεν έχω τίποτα να χάσω. Αν δεν συνέβαινε κάτι, δεν θα άλλαζε τίποτα στη ζωή μου. Αλλά αν πετύχαινε;» πρόσθεσε.

Το προφίλ του Λέο Βέιγκα στην εφαρμογή Footbao / Φωτ.: Footbao

Η Footbao, που ιδρύθηκε το 2023, δραστηριοποιείται κυρίως στη Βραζιλία, την Κολομβία και την Αργεντινή και έχει ήδη προσελκύσει περίπου 120.000 χρήστες.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Νικ Ράπολτ, χιλιάδες από αυτούς διαθέτουν τις προδιαγραφές για να ενταχθούν σε επαγγελματικές ακαδημίες ή ομάδες.

Όπως υποστηρίζει, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να «εκδημοκρατίσει» το ποδόσφαιρο, βοηθώντας στον εντοπισμό παικτών που βρίσκονται μακριά από τα παραδοσιακά κέντρα ανάπτυξης ταλέντων.

Η AI ανοίγει νέες πόρτες στο scouting

Παρόμοιες εφαρμογές αρχίζουν να εμφανίζονται ολοένα περισσότερο στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Η γερμανική εταιρεία CUJU, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί βίντεο από τεχνικές ασκήσεις που προτείνονται μέσα από την εφαρμογή της, με στόχο να μετατρέψει «απλά βίντεο από κινητό τηλέφωνο» σε αξιόπιστα δεδομένα αξιολόγησης παικτών.

Η εφαρμογή έχει ήδη ξεπεράσει τις 160.000 λήψεις.

Σύμφωνα με τον διευθυντή marketing της εταιρείας, Σβεν Μίλερ, οι επαγγελματικοί σύλλογοι διαθέτουν ήδη τεράστιες βάσεις δεδομένων παικτών, ωστόσο αυτές αφορούν κυρίως ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη εντοπιστεί από σκάουτερ.

«Δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα για τα ταλέντα στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους», εξήγησε.

Η ώθηση στο γυναικείο ποδόσφαιρο

Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Στο Σάο Πάολο, η νεαρή Μαρσέλα Ζερεμίας ντε Λίμα προπονούνταν μέσα από ασκήσεις της εφαρμογής CUJU, οι οποίες εστιάζουν στον έλεγχο της μπάλας, την ταχύτητα και την τεχνική.

Η Μαρσέλα Ζερεμίας ντε Λίμα κατάφερε να κερδίσει πρόσκληση σε ένα τουρνουά νεαρών παικτριών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή CUJU / Φωτ.: CUJU

Μέσω της εφαρμογής κατάφερε τελικά να κερδίσει πρόσκληση σε ένα τουρνουά νεαρών παικτριών μπροστά σε σκάουτερ ομάδων.

Αργότερα εξασφάλισε θέση στην ομάδα Κ15 της Κορίνθιανς, ενός από τους πιο επιτυχημένους συλλόγους στο γυναικείο ποδόσφαιρο της Νότιας Αμερικής.

«Οι ασκήσεις σε βοηθούν να βελτιωθείς και σου δίνουν τη δυνατότητα να σε δουν από οπουδήποτε στον κόσμο», δήλωσε.

Η Βραζιλία θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2027, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη νέων ταλέντων.

Το ποδόσφαιρο στην εποχή των δεδομένων

Ακόμη και μεγάλοι σύλλογοι αρχίζουν να επενδύουν σε τέτοιες πλατφόρμες.

Η Σάντος, η βραζιλιάνικη ομάδα που ανέδειξε παίκτες όπως ο Πελέ και ο Νεϊμάρ, ανακοίνωσε πρόσφατα συνεργασία με τη Footbao για τον εντοπισμό νεαρών ποδοσφαιριστών.

Μιλώντας στο AFP, ο υπεύθυνος ανάπτυξης ακαδημιών της Παλμέιρας, Ζοάο Πάουλο Σαμπάιο, παραδέχεται ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως χρήσιμο εργαλείο προεπιλογής παικτών.

Όπως λέει, λαμβάνει καθημερινά δεκάδες βίντεο από νεαρούς ποδοσφαιριστές, γεγονός που καθιστά τις πλατφόρμες AI ένα νέο εργαλείο για το σύγχρονο scouting, ακόμη κι αν αρκετοί σύλλογοι παραμένουν ακόμη επιφυλακτικοί απέναντι στη νέα τεχνολογία.

Με πληροφορίες από AFP