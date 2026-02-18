Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Σκύλος μπήκε στην πίστα και έτρεξε ως τον τερματισμό σε αγώνα σκι αντοχής

Ενας σκύλος μπήκε στην πίστα του σκι αντοχής και έφτασε ως τον τερματισμό σε προκριματικό αγώνα των Χειμερινών Ολυμπιακών Μιλάνο - Κορτίνα, προκαλώντας αναστάτωση στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής.

Ο σκύλος, ονόματι Ναζγκούλ, εμφανίστηκε πίσω από την Κροάτισσα Τένα Χάτζιτς, την ώρα που εκείνη έφτανε στη γραμμή τερματισμού στον προκριματικό του ομαδικού σπριντ γυναικών. Σύμφωνα με το NPR, ο Ναζγκούλ ζει σε κοντινό ξενοδοχείο στην περιοχή του Τεζέρο.

Η Χάτζιτς είπε ότι αρχικά δεν κατάλαβε τι συνέβαινε. Ανέφερε ότι φοβήθηκε μήπως ο σκύλος γίνει επιθετικός και αναρωτήθηκε πώς πρέπει να αντιδράσει. Τελικά, όπως σημείωσε, το αντιμετώπισε ψύχραιμα, προσθέτοντας ότι σε έναν τελικό ένα τέτοιο περιστατικό θα μπορούσε να έχει πολύ πιο σοβαρές συνέπειες.

Ο Ναζγκούλ είναι Τσεχοσλοβάκικο Λυκόσκυλο. Αφού έφτασε μέχρι τον τερματισμό και έκανε έναν γύρο μπροστά στο κοινό, οι υπεύθυνοι τον έπιασαν και τον απομάκρυναν από την πίστα.

Η Ελληνίδα Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου δήλωσε ότι ο σκύλος έδειχνε να κυνηγά την κάμερα που κινείται κατά μήκος της γραμμής τερματισμού. Τον χαρακτήρισε χαριτωμένο και όχι επιθετικό, λέγοντας πως ήθελε να τον χαϊδέψει αλλά δεν είχε χρόνο και δεν τον ξαναείδε μετά.

Ο ιδιοκτήτης του είπε στο NPR ότι ο δίχρονος σκύλος πιθανότατα δεν έψαχνε «δόξα» αλλά παρέα. Όπως ανέφερε, το πρωί έκλαιγε περισσότερο από το συνηθισμένο όταν είδε τους ανθρώπους του να φεύγουν και μάλλον τους ακολούθησε, καθώς συνηθίζει να αναζητά κόσμο γύρω του.

Με πληροφορίες από Guardian