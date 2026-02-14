Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Ο Ζελένσκι τίμησε τον αθλητή που αποκλείστηκε λόγω κράνους μνήμης για τον πόλεμο

Ο Ουκρανός αθλητής του σκελετόν Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς τιμήθηκε με το Τάγμα της Ελευθερίας από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό του από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη συζήτηση, καθώς ο αθλητής είχε δηλώσει ότι ήθελε να αγωνιστεί φορώντας κράνος μνήμης με εικόνες 24 Ουκρανών αθλητών και παιδιών που σκοτώθηκαν από τη Ρωσία στη διάρκεια της εισβολής.

O Χερασκέβιτς ταξίδεψε στο Μόναχο μετά την απόρριψη της προσφυγής του για τον αποκλεισμό. Εκεί συναντήθηκε με τον Ζελένσκι, ο οποίος του είπε ότι η μνήμη δεν μπορεί να θεωρείται παράβαση και ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να έχει πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους αθλητές που έχουν χάσει τη ζωή τους και σε όσους δεν θα αγωνιστούν ξανά λόγω του πολέμου, ευχαριστώντας τον Χερασκέβιτς για τη στάση του.

Ο αποκλεισμός αποφασίστηκε την Πέμπτη, με την αιτιολογία ότι το κράνος παραβίαζε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την έκφραση των αθλητών. Ο Χερασκέβιτς επιχείρησε να ανατρέψει την απόφαση με κατεπείγουσα προσφυγή στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο, ζητώντας να επιστρέψει στη διοργάνωση, όμως το αίτημα απορρίφθηκε την Παρασκευή.

Η μοναδική διαιτητής της υπόθεσης ανέφερε ότι δεσμεύεται από τους σχετικούς κανόνες, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την έκφραση απόψεων εντός του αγωνιστικού χώρου. Στην απόφαση σημειώνεται ότι οι οδηγίες επιχειρούν να κρατήσουν ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα έκφρασης και στην ανάγκη να παραμένει η προσοχή στο αθλητικό σκέλος της προσπάθειας.

Η ουκρανική πλευρά αντέδρασε έντονα. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα χαρακτήρισε τον αποκλεισμό στιγμή ντροπής που, όπως είπε, θα μείνει στη μνήμη των επόμενων γενεών. Ο ίδιος ο Χερασκέβιτς έγραψε στα social media ότι πρέπει να επικρατήσει εκείνος που έχει την αλήθεια με το μέρος του.

Με πληροφορίες από Guardian