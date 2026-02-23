Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ποια χώρα έλαβε τα περισσότερα μετάλλια

Με τη χθεσινή τελετή λήξης ολοκληρώθηκαν επίσημα οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο - Κορτίνα 2026.

«Ευχαριστούμε Ιταλία για αυτούς τους μαγικούς Αγώνες!», δήλωσε η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Κίρστι Κόβεντρι.

Και πρόσθεσε: «Τώρα που φτάνουμε στο τέλος αυτών των Αγώνων, νιώθω πολλά συναισθήματα. Λίγη θλίψη, ναι. Αλλά και τόση υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη καθώς λέω τα επόμενα λόγια: Αγαπητοί φίλοι, κηρύσσω τώρα τη λήξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο Κορτίνα 2026».

Η διοργάνωση ανέδειξε κορυφαίες επιδόσεις και ιστορικά ρεκόρ, ενώ ο τελικός πίνακας μεταλλίων αποτύπωσε με σαφήνεια τη συνολική εικόνα των εθνικών αποστολών που συμμετείχαν.

Η Νορβηγία πρώτη στον πίνακα μεταλλίων, η Ιταλία τέταρτη με την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών

Ο τελικός απολογισμός των μεταλλίων καταδεικνύει την απόλυτη υπεροχή της Νορβηγίας, η οποία κατέλαβε την πρώτη θέση με συνολικά 41 μετάλλια: 18 χρυσά, 12 ασημένια και 11 χάλκινα. Πρόκειται για την 11η πρωτιά στην ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων για τη νορβηγική αποστολή και την τέταρτη συνεχόμενη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν τη δεύτερη θέση με 33 μετάλλια (12 χρυσά, 12 ασημένια και 9 χάλκινα), χάρη και στις επιτυχίες στα τουρνουά χόκεϊ επί πάγου ανδρών και γυναικών. Τρίτη αναδείχθηκε η Ολλανδία με 20 μετάλλια (10 χρυσά, 7 ασημένια και 3 χάλκινα), όλα προερχόμενα από τα αγωνίσματα του πατινάζ ταχύτητας και του short track.

Η διοργανώτρια χώρα, η Ιταλία, σημείωσε την καλύτερη επίδοση στην ιστορία της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, κατακτώντας συνολικά 30 μετάλλια - 10 χρυσά, 6 ασημένια και 14 χάλκινα - ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 20 μεταλλίων που είχε επιτύχει στο Λιλεχάμερ το 1994.

Την πρώτη εξάδα συμπλήρωσαν η Γερμανία στην πέμπτη θέση με 26 μετάλλια (10 χρυσά, 6 ασημένια και 14 χάλκινα) και η Γαλλία στην έκτη θέση με 23 μετάλλια (8 χρυσά, 9 ασημένια και 6 χάλκινα). Συνολικά, 29 χώρες κατέγραψαν παρουσία στον πίνακα μεταλλίων.

Τώρα, σειρά έχουν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα, με την τελετή έναρξης να έχει προγραμματιστεί για τις 6 Μαρτίου στην Αρένα της Βερόνας, ενώ οι αγώνες θα ολοκληρωθούν στις 15 Μαρτίου.

Τη σκυτάλη για τη διοργάνωση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2030 παίρνουν οι Γαλλικές Άλπεις.

Με πληροφορίες από euronews.com