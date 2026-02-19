Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης

Ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, Πάολο Πετρέκα, υπέβαλε την παραίτησή του, η οποία και έγινε δεκτή από την διεύθυνση του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.

Ο Πάολο Πετρέκα είχε αναλάβει στις 6 Φεβρουαρίου την απευθείας τηλεοπτική μετάδοση της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα, προκαλώντας σημαντικές αντιδράσεις λόγω λαθών και σειράς ανακριβών περιγραφών.

Παραμένει τυπικά στην θέση του για άλλες τρεις ημέρες και από την Δευτέρα πρόκειται να τον διαδεχθεί προσωρινά ο πεπειραμένος αθλητικός συντάκτης Μάρκο Λολομπρίτζιντα.

Μεταξύ των άλλων, είχε μπερδέψει την κόρη του προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας με την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Κρίστι Κόβεντρι, όπως και την διεθνή ποπ σταρ Μαράια Κάρεϊ, με την Ιταλίδα ηθοποιό Ματίλντα Ντε 'Ανζτελις.

Επίσης δεν είχε αναγνωρίσει γνωστούς Ιταλούς αθλητές, οι οποίοι ήταν μεταξύ των τελευταίων λαμπαδηδρόμων πριν από την αφή του Ολυμπιακού Βωμού.

Οι αθλητικοί συντάκτες της Rai είχαν ζητήσει άμεσα την παραίτηση του Πετρέκα, προκηρύσσοντας τριήμερη απεργία, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα. Σύμφωνα με τον Τύπο, φέρεται να βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη εσωτερική έρευνα της Rai με αντικείμενο την ευρεία χρήση ακριβοπληρωμένων εξωτερικών συνεργατών στον τομέα των αθλητικών μεταδόσεων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ