Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ιδιοκτήτες του σκύλου έμαθαν για την «εισβολή» του σε βίντεο

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημάδεψε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα, όταν ένα λυκόσκυλο εμφανίστηκε ξαφνικά στην πίστα αντοχής και έτρεξε δίπλα στις αθλήτριες κατά τη διάρκεια προκριματικής κούρσας.

Ο δίχρονος Τσεχοσλοβάκικος λυκόσκυλος, που ονομάζεται Ναζγκούλ, ξέφυγε από το σπίτι της οικογένειας Βαρέσκο στο Τεζέρο της Ιταλίας, ενώ οι ιδιοκτήτες του είχαν φύγει για να παρακολουθήσουν αγώνες διάθλου στην Αντερσέλβα.

«Ήμασταν στο τρένο, τρεις ώρες μακριά από το σπίτι, όταν άρχισαν να μας στέλνουν βίντεο οι φίλοι μας. Εκεί πανικοβληθήκαμε. Καταλάβαμε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα», δήλωσε η Άλις Βαρέσκο.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η οικογένεια είδε τον σκύλο σε φωτογραφία

Για λίγα δευτερόλεπτα, θεατές και τηλεθεατές πίστεψαν ότι λύκος είχε εισβάλει στην ολυμπιακή διαδρομή. Ο Ναζγκούλ, ασημόγκριζος και γρήγορος, έτρεξε στην τελική ευθεία ακολουθώντας ενστικτωδώς τις αθλήτριες. Μάλιστα, εμφανίστηκε και σε επίσημη φωτογραφία, μέσω της οποίας η οικογένεια επιβεβαίωσε ότι ήταν πράγματι ο σκύλος τους.

Οι διοργανωτές αντέδρασαν άμεσα. Ο διευθυντής αγώνα κατάφερε να τον ακινητοποιήσει εντός του χώρου και μέσα σε μισή ώρα ο σκύλος είχε επιστρέψει στο σπίτι του. Δεν υπήρξε τραυματισμός αθλητών ούτε διακοπή του αγώνα.

Η οικογένεια εκτιμά ότι ο Ναζγκούλ, συνηθισμένος να βγαίνει βόλτα προς την ίδια κατεύθυνση με τους ιδιοκτήτες του, πιθανότατα πίεσε επανειλημμένα τον μηχανισμό της πόρτας μέχρι να ανοίξει. «Νομίζω ήθελε να μας βρει. Του αρέσει να μένει με την ομάδα του», είπε η Άλις.

Μετά το περιστατικό, η ασφάλεια στον χώρο φύλαξης του σκύλου ενισχύθηκε, ενόψει των αγώνων 50 χιλιομέτρων του Σαββατοκύριακου, τους οποίους η οικογένεια θα παρακολουθήσει από το μπαλκόνι του σπιτιού - με τον Ναζγκούλ σε απόσταση θέασης.

Παρά τον αρχικό πανικό, η αντίδραση του κοινού ήταν θετική. «Ο κόσμος τον αγάπησε. Το σημαντικό είναι ότι δεν συνέβη τίποτα κακό και όλα εξελίχθηκαν καλά», κατέληξε η ιδιοκτήτριά του.

