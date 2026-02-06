Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Με Mariah Carey και φόρο τιμής στον Giorgio Armani η τελετή έναρξης

Η τελετή έναρξης για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 «φώτισε» την Ιταλία και τη σκηνή του Σαν Σίρο, στο Μιλάνο.

Στην αποψινή τελετή συμμετέχουν και διασημότητες όπως η Mariah Carey, ο θρυλικός τραγουδιστής Andrea Bocelli και ο υποψήφιος για Grammy πιανίστας Lang Lang.

Ερμηνεύοντας το «Nel Blu Dipinto di Blu (Volare)», η Mariah Carey καταχειροκροτήθηκε από το κοινό.

Σε μια διαφορετική στιγμή της βραδιάς, η διοργάνωση απέτισε φόρο τιμής στον Giorgio Armani, όταν η κεντρική οθόνη του σταδίου παρουσίασε μια φωτογραφία του σπουδαίου Ιταλού σχεδιαστή μόδας, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Μοντέλα έκαναν πασαρέλα με κουστούμια στα χρώματα της σημαίας της Ιταλίας, δημιουργίες του Giorgio Armani.

Ο εθνικός ύμνος ακούστηκε από την Laura Pausini που καθήλωσε το κοινό.

Πρώτη από τις ομάδες των αγώνων έκανε την είσοδό της, η ελληνική αποστολή με σημαιοφόρο την Νεφέλη Τίτα. Η Ελλάδα συμμετέχει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με πέντε αθλητές και αθλήτριες. Στο Αλπικό Σκι θα αγωνιστούν ο Αλέξανδρος Γκιννής και η Μαρία Ελένη Τσιόβολου, και στους Δρόμους Αντοχής οι Απόστολος Αγγέλης, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Νεφέλη Τίτα.

Το «Σαν Σίρο» στο Μιλάνο χρησιμοποιείται ως κεντρικός κόμβος, από όπου ξεκίνησε η παρέλαση των αθλητών. Το Λιβίνιο, το Πρεντάτσο και η Κορτίνα ντ’Αμπέτσο χρησιμοποιήθηκαν ως επιπλέον τμήματα της τελετής.

