Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η απρόσμενη εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν και το μήνυμα ειρήνης

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 ολοκληρώθηκε στο Μιλάνο με μια απρόσμενη εμφάνιση από τη Σαρλίζ Θερόν.

Η 50χρονη ηθοποιός, γεννημένη στη Νότια Αφρική, ανέβηκε στη σκηνή με την επίσημη ιδιότητά της ως πρέσβειρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών, μεταφέροντας στο κοινό ένα μήνυμα ελπίδας εμπνευσμένο από τον Νέλσον Μαντέλα, στο στάδιο Σαν Σίρο, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

«Αθλητές και θεατές από κάθε γωνιά του κόσμου, αυτό είναι ένα μήνυμα ειρήνης από τον αγαπημένο μου συμπατριώτη, Νέλσον Μαντέλα», δήλωσε. «Η ειρήνη δεν είναι απλώς η απουσία σύγκρουσης. Είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλοι μπορούν να ευημερούν, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, πεποιθήσεων, θρησκείας, φύλου, κοινωνικής τάξης ή οποιουδήποτε άλλου κοινωνικού χαρακτηριστικού».

Συνεχίζοντας, τόνισε: «Σήμερα, αυτό το μήνυμα μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ. Ας είναι λοιπόν αυτοί οι Αγώνες κάτι περισσότερο από αθλητισμός. Ας αποτελέσουν υπενθύμιση της κοινής μας ανθρωπιάς, του αμοιβαίου σεβασμού και ένα ηχηρό κάλεσμα για ειρήνη παντού».

Η Θερόν στάθηκε στη σκηνή δίπλα σε ένα σύμβολο περιστεριού. Σύμφωνα με το τελετουργικό της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, προβλέπεται μια συμβολική «απελευθέρωση περιστεριών» μετά την Παρέλαση των Αθλητών και πριν από την αφή της ολυμπιακής φλόγας. Από το 1992, οι Αγώνες δεν χρησιμοποιούν πραγματικά πουλιά, αλλά μόνο το σύμβολο.

Τον Νοέμβριο, τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ υιοθέτησαν το Ψήφισμα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας για τους Αγώνες του 2026, το οποίο διασφαλίζει την ασφαλή μετακίνηση αθλητών και αξιωματούχων και ενισχύει τον ρόλο των Αγώνων στην προώθηση μιας κουλτούρας ειρήνης στις τοπικές κοινωνίες.

Η Θερόν - η οποία έζησε στο Μιλάνο για έναν χρόνο στην εφηβεία της - δεν ήταν η μόνη διάσημη παρουσία στη σκηνή. Νωρίτερα μέσα στη βραδιά εμφανίστηκε η Μαράια Κάρεϊ, ερμηνεύοντας δύο τραγούδια, ενώ λίγο πριν από την εμφάνιση της ηθοποιού τραγούδησε ο Αντρέα Μποτσέλι. Παρουσία είχε και η σταρ του The White Lotus, Σαμπρίνα Ιμπατσιατόρε, σε ένα αφιέρωμα στην ιστορία των Χειμερινών Αγώνων.