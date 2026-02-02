Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Εντοπίστηκε το πρώτο θετικό τεστ ντόπινγκ λίγο πριν την έναρξη

Εντοπίστηκε το πρώτο θετικό τεστ ντόπινγκ πριν καν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για την Ιταλίδα αθλήτρια του διάθλου, Ρεμπέκα Πάσλερ.

Η Πάσλερ βρέθηκε θετική σε απαγορευμένες ουσίες τέσσερις ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano/Cortina 2026 και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό.

Όπως προκύπτει από τη σχετική ενημέρωση του ιταλικού οργανισμού κατά του ντόπινγκ, NADO, η 24χρονη αθλήτρια βρέθηκε θετική σε λετροζόλη και μεθανόλη.

Αυτό είναι το πρώτο θετικό τεστ αθλήτριας σε έλεγχο ντόπινγκ από τη στιγμή που άρχισαν να καταφθάνουν στη Βόρεια Ιταλία οι αποστολές των εθνικών ομάδων, ενόψει της έναρξης των Αγώνων, στις 6 Φεβρουαρίου.

Εκτός του αποκλεισμού της από τους Αγώνες σε Milano/Cortina, η Πάσλερ αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο ενός μακροχρόνιου αποκλεισμού.

