Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αθλητές αναφέρουν πως τα μετάλλια σπάνε μέσα σε λίγες ώρες

«Χειριστείτε τα με προσοχή». Αυτό είναι το μήνυμα της χρυσής ολυμπιονίκη Breezy Johnson στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο - Κορτίνα, αφού η ίδια και άλλοι αθλητές διαπίστωσαν ότι τα μετάλλιά τους έσπασαν μέσα σε λίγες ώρες από την απονομή.

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων διεξάγουν έρευνα με «μέγιστη προσοχή», μετά από σειρά περιστατικών όπου μετάλλια αποκολλήθηκαν από τις κορδέλες τους κατά τη διάρκεια των εορτασμών το πρώτο Σαββατοκύριακο των Αγώνων.

«Μην πηδάτε φορώντας τα. Πηδούσα από τον ενθουσιασμό και έσπασε», δήλωσε η Johnson, χρυσή ολυμπιονίκης στην κατάβαση γυναικών του αλπικού σκι, μετά τη νίκη της την Κυριακή. «Είμαι σίγουρη ότι κάποιος θα το φτιάξει. Δεν είναι εντελώς σπασμένο, αλλά λίγο».

Τηλεοπτικό υλικό που μεταδόθηκε στη Γερμανία κατέγραψε τη στιγμή που ο Justus Strelow συνειδητοποίησε ότι το χάλκινο μετάλλιο που κέρδισε στη μικτή σκυταλοδρομία την Κυριακή είχε αποκολληθεί από την κορδέλα γύρω από τον λαιμό του και έπεσε στο πάτωμα, καθώς χόρευε με τους συμπαίκτες του.

Οι Γερμανοί συναθλητές του ζητωκραύγαζαν, ενώ ο Strelow προσπαθούσε χωρίς επιτυχία να επανατοποθετήσει το μετάλλιο, πριν αντιληφθεί ότι ένα μικρό κομμάτι - πιθανότατα το κούμπωμα - είχε σπάσει και βρισκόταν ακόμη στο έδαφος.

Η Αμερικανίδα πατινέρ Alysa Liu ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με το χρυσό μετάλλιο της ομαδικής διοργάνωσης, αποκολλημένο από την επίσημη κορδέλα του. «Το μετάλλιό μου δεν χρειάζεται την κορδέλα», έγραψε νωρίς τη Δευτέρα.

Ο επικεφαλής επιχειρησιακών λειτουργιών της οργανωτικής επιτροπής Μιλάνο - Κορτίνα, Andrea Francisi, δήλωσε ότι εργάζονται για την εξεύρεση λύσης.

«Γνωρίζουμε την κατάσταση και έχουμε δει τις εικόνες. Προφανώς προσπαθούμε να κατανοήσουμε λεπτομερώς αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα», ανέφερε τη Δευτέρα.

«Δίνουμε όμως τη μέγιστη προσοχή στο ζήτημα, γιατί το μετάλλιο είναι το όνειρο των αθλητών. Θέλουμε τη στιγμή της απονομής όλα να είναι απολύτως τέλεια, καθώς τη θεωρούμε την πιο σημαντική στιγμή. Γι’ αυτό και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ποιότητα των Ολυμπιακών μεταλλίων τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Μετά τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, ορισμένα μετάλλια χρειάστηκε να αντικατασταθούν, αφού αθλητές παραπονέθηκαν ότι άρχισαν να θαμπώνουν ή να διαβρώνονται, αποκτώντας όψη που παρομοιάστηκε με δέρμα κροκόδειλου.

