Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Μπλακ άουτ πέντε λεπτά μετά την έναρξή τους

Πρόβλημα ηλεκτροδότησης παρατηρήθηκε στην έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, που πραγματοποιούνται φέτος στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, στην Ιταλία.

Το απρόοπτο με το μπλακ άουτ στους αγώνες «Μιλάνο Κορτίνα 2026» καταγράφηκε σε «ζωντανή μετάδοση» κατά τη διάρκεια του αθλήματος κέρλινγκ, το οποίο ξεκινά -παραδοσιακά- πριν την τελετή έναρξης.

Λίγες μόνο πέτρες είχαν ριχτεί, το βράδυ της Τετάρτης, στους αγώνες του κέρλινγκ μικτών ζευγαριών, που άνοιγαν επίσημα το πρόγραμμα των Αγώνων, όταν τα φώτα στο Cortina Curling Olympic Stadium έσβησαν για λίγα λεπτά, βυθίζοντας το στάδιο σε σχεδόν απόλυτο σκοτάδι και διακόπτοντας την εξέλιξη των αγώνων.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Αθλητές περίμεναν χωρίς καμία ενημέρωση

Τη στιγμή που συνέβη το περιστατικό, δύο από τα τέσσερα παιχνίδια βρίσκονταν ανάμεσα σε ρίψεις. Ο Εσθονός Χάρι Λιλ ετοιμαζόταν να ρίξει όταν τα φώτα χαμήλωσαν, αλλά προχώρησε κανονικά. Αντίθετα, ο Σουηδός Ράσμους Βρανά ετοιμαζόταν επίσης για τη ρίψη του, όμως σταμάτησε.

Οι πίνακες σκορ έσβησαν, τα χρονόμετρα πάγωσαν και η αγωνιστική δράση διακόπηκε και στα τέσσερα sheets.

Οι αθλητές περίμεναν στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να υπάρχει άμεση ενημέρωση. Ο Καναδός Μπρετ Γκάλαντ αστειεύτηκε με τους προπονητές του, ενώ οι αθλήτριες από τη Νότια Κορέα και Σουηδία, Κιμ Σεον-γιονγκ και Ιζαμπέλα Βρανά, προσποιήθηκαν ότι οι σκούπες τους ήταν ηλεκτρικές κιθάρες.

Περίπου τρία λεπτά αργότερα, ο φωτισμός επανήλθε πλήρως. Τότε ακούστηκε ένα ειρωνικό χειροκρότημα από τις εξέδρες. Ο Νορβηγός Μάγκνους Νέντρεγκοτεν ύψωσε τον αντίχειρα, η Βρετανίδα Τζένιφερ Ντοντς χαμογέλασε και ο Λιλ άρχισε να χειροκροτεί.

Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε ξανά μετά από συνολική καθυστέρηση λίγο μεγαλύτερη των πέντε λεπτών.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Τι απαντά για το μπλακ άουτ η διοργανώτρια αρχή

«Υπήρξε μια σύντομη διακοπή της διοργάνωσης στο Cortina Curling Olympic Stadium λόγω ενεργειακού ζητήματος», ανέφερε η οργανωτική επιτροπή σε ανακοίνωσή της προς το The Athletic. «Η διακοπή διήρκεσε περίπου τρία λεπτά. Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε άμεσα και οι αγώνες συνεχίστηκαν κανονικά». Η επιτροπή δεν διευκρίνισε τι προκάλεσε το πρόβλημα.

Το στάδιο, γνωστό επίσημα ως Stadio Olimpico del Ghiaccio, κατασκευάστηκε αρχικά για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1956, που είχαν φιλοξενηθεί στην περιοχή. Τότε ήταν ανοιχτό και χρησιμοποιήθηκε για πατινάζ, αγώνες χόκεϊ, καθώς και για τις τελετές έναρξης και λήξης. Η οροφή προστέθηκε αργότερα, ενώ το στάδιο αναβαθμίστηκε εκ νέου ενόψει των Αγώνων του 2026.

Όσον αφορά το αγωνιστικό, στα παιχνίδια της Τετάρτης, Σουηδία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία και Καναδάς ξεκίνησαν με νίκες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η κάτοχος του χρυσού μεταλλίου, Ιταλία, κάνουν πρεμιέρα το πρωί της Πέμπτης.

Το mixed doubles curling συνεχίζεται έως και την Τρίτη.

Με πληροφορίες από Athletic