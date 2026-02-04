Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ολυμπιακή φλόγα έφτασε στη Μόντσα συνοδεία του Snoop Dogg

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, η Λαμπαδηδρομία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα 2026 ολοκλήρωσε το 59ο στάδιό της, διασχίζοντας τις περιοχές Άλτο Μιλανέζε και Μπριάντσα. Η διαδρομή ένωσε περιοχές με ισχυρή βιομηχανική παράδοση και πόλεις με πλούσια ιστορία.

Η Λαμπαδηδρομία ξεκίνησε το πρωί από τη Γκαλαράτε, ακολουθώντας πορεία που πέρασε από τις Μπούστο Αρσίτσιο, Καστελάντσα και Λενιάνο.

Ανάμεσα στους λαμπαδηδρόμους βρέθηκαν ο Snoop Dogg, καθώς και διακεκριμένοι Ιταλοί αθλητές.

Η παρουσία του διεθνούς σταρ στη Γκαλαράτε έδωσε ξεχωριστό τόνο στην εκκίνηση της ημέρας, πυροδοτώντας τον ενθουσιασμό του κοινού και μεταφέροντας την ενέργεια της σύγχρονης κουλτούρας στη διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας.

Νωρίς το απόγευμα, η πορεία έφτασε στο Σαρόννο και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το Σεβέζο. Ακολούθως, η φλόγα πέρασε από τις Ντέζιο, Νόβα Μιλανέζε, Μουτζό και Λισσόνε, πόλεις γνωστές για τη μακρά παράδοση στη χειροτεχνία και τον ιταλικό σχεδιασμό.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε στη Μόντσα, όπου στην Piazza Trento e Trieste η αφή της Ολυμπιακής δάδας αποτέλεσε κορυφαία στιγμή γιορτής και συλλογικής συμμετοχής για την τοπική κοινωνία.

Το τελικό στάδιο του ταξιδιού θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.