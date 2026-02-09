Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η κατάσταση υγείας της Lindsey Vonn μετά την πτώση της

Σε χειρουργική επέμβαση για κάταγμα στο πόδι υποβλήθηκε η Αμερικανίδα σκιέρ Lindsey Vonn, μετά τον τραυματισμό που είχε στο περιθώριο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, που διοργανώνονται στο Μιλάνο.

Η σκιέρ Lindsey Vonn νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, μετά το χειρουργείο της, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά στην κατάβαση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Η αθλήτρια μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός πίστας και χειρουργήθηκε την ίδια ημέρα.

Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες γιατρούς ως «σταθερή». Υπενθυμίζεται πως η Βον, χρυσή Ολυμπιονίκης στο παρελθόν, είχε ανακοινώσει την επιστροφή της στους Αγώνες, παρά το γεγονός ότι είχε αποσυρθεί το 2019.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Πώς τραυματίστηκε η Vonn

Μόλις εννέα ημέρες πριν από την έναρξη του Μιλάνο - Κορτίνα 2026, είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού (ACL) σε αγώνα στο Κρανς-Μοντανά, γεγονός που είχε δημιουργήσει αμφιβολίες για τη συμμετοχή της.

Η 41χρονη Ολυμπιονίκης έχασε τον έλεγχο περνώντας έναν δείκτη μόλις 13 δευτερόλεπτα από την έναρξη της προσπάθειάς της στο αγώνισμα της γυναικείας κατάβασης, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου. Ακολούθησε βίαιη πτώση στο χιόνι, με την ίδια να αναποδογυρίζει και να περιστρέφεται πολλές φορές στον αέρα πριν καταλήξει στο έδαφος.

Λίγα λεπτά μετά το ατύχημα, η Vonn παρέμενε στην πίστα, εμφανώς πονώντας. Η αθλήτρια ακουγόταν να φωνάζει «Ω Θεέ μου», ενώ ιατρική ομάδα της παρείχε βοήθεια επί τόπου.

Οι θεατές που είχαν κατακλύσει τις εξέδρες για να τη χειροκροτήσουν - ανάμεσά τους και ο ράπερ Snoop Dogg - παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι, με πολλούς να σκύβουν το κεφάλι, όσο η Vonn παρέμενε στο χιόνι.

Έπειτα από περισσότερα από 15 λεπτά φροντίδας από το ιατρικό προσωπικό, τοποθετήθηκε σε ειδικό φορείο ακινητοποίησης και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από το βουνό σε νοσοκομείο στο Ίνσμπρουκ.

Η Vonn ήλπιζε να πετύχει το απίστευτο και να ανέβει στο βάθρο στην Κορτίνα, μόλις μία εβδομάδα αφότου είχε υποστεί «πλήρη ρήξη» πρόσθιου χιαστού σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 30 Ιανουαρίου. «Ήταν επώδυνο αμέσως μετά την πτώση», είχε δηλώσει σε συνέντευξη Τύπου στις 3 Φεβρουαρίου. «Είχα την αίσθηση ότι ήταν σοβαρό, αλλά κρατούσα ελπίδα μέχρι να δω τη μαγνητική τομογραφία.»

Παρά τον τραυματισμό, η Vonn είχε δηλώσει αποφασισμένη να αγωνιστεί. «Νομίζω πως αυτή θα ήταν η καλύτερη επιστροφή που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Η πιο δραματική, σίγουρα», είχε πει χαμογελώντας.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης του 2010 ήταν αποφασισμένη να ζήσει τους Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα για έναν βαθιά προσωπικό λόγο, όπως είχε αποκαλύψει στο περιοδικό PEOPLE τον περασμένο μήνα. «Ειλικρινά, δεν ξέρω αν θα το έκανα αν δεν ήταν στην Κορτίνα», είχε παραδεχτεί. «Εκεί ανέβηκα για πρώτη φορά στο βάθρο [τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2004]. Εκεί έσπασα και το ρεκόρ Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών».

Με πληροφορίες από Independent, PEOPLE