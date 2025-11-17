Γιοβάνοβιτς: «Το ποδόσφαιρο ήταν σκληρό μαζί μας»

Η Εθνική ολοκληρώνει αύριο (18/11, 21:45) στην ουδέτερη Βουδαπέστη τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Μουντιάλ απέναντι στη Λευκορωσία, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να κάνει έναν συνολικό απολογισμό της πορείας της ομάδας στη συνέντευξη Τύπου. Ο ομοσπονδιακός προπονητής αναγνώρισε ότι η Ελλάδα έχασε έδαφος στα πιο κομβικά παιχνίδια, τόνισε όμως ότι η ομάδα έχει αποκτήσει σταθερό αγωνιστικό προφίλ και βελτιώνεται σταθερά.

Ο Γιοβάνοβιτς στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συγκέντρωσης. «Στα κρίσιμα παιχνίδια κάναμε λάθη που δεν είχαμε κάνει όλη τη χρονιά. Στη διάρκεια των τριών ημερών με συνεχόμενα ματς, έπρεπε να είμαστε πιο έτοιμοι», είπε, επισημαίνοντας πως η απαιτητικότητα των αντιπάλων στο υψηλότερο επίπεδο αφήνει ελάχιστα περιθώρια αδράνειας.

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο αδιαφορίας ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής, αν και αναγνώρισε ότι οι «άδειες εξέδρες» και οι ειδικές συνθήκες στη Βουδαπέστη κάνουν το έργο δυσκολότερο. «Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Η νοοτροπία της ομάδας είναι σταθερή. Περισσότερο με απασχολεί το περιβάλλον του παιχνιδιού», σημείωσε.

Σχολιάζοντας τα παιχνίδια με Δανία και Σκωτία, χαρακτήρισε το εκτός έδρας ματς στη Γλασκώβη ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα της Εθνικής, ενώ δεν έκρυψε την πικρία του για την εντός έδρας ήττα από τη Δανία. «Με τη Σκωτία κάναμε εξαιρετικό ματς. Το παιχνίδι με τη Δανία μας πλήγωσε, όχι για τη διαφορά ποιότητας – που δεν ήταν αυτή που φάνηκε – αλλά για τα λάθη που συσσωρεύτηκαν».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε και στη μεγάλη πρόοδο της ομάδας στο Nations League, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας το 2018, βρέθηκε πλέον στο πρώτο. «Η άνοδος δείχνει πού πραγματικά βρισκόμαστε. Έχουμε δημιουργήσει αγωνιστική ταυτότητα, αλλά πρέπει να διορθώσουμε τις λεπτομέρειες που κοστίζουν σε υψηλό επίπεδο».

Για τη συνέχεια, ο Γιοβάνοβιτς ανέφερε ότι τα παιχνίδια του Μαρτίου θα λειτουργήσουν ως προετοιμασία για τη League A του Nations League, όπου η Ελλάδα θα κληθεί να ανταγωνιστεί κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. «Δεν υπάρχουν περιθώρια χαλάρωσης. Θα είναι ματς που θα μας σκληραγωγήσουν και θα δώσουν εμπειρία στους νεότερους παίκτες.»

Τέλος, προανήγγειλε αλλαγές στην ενδεκάδα ενόψει Λευκορωσίας, για λόγους φρεσκάδας και διαχείρισης μετά το απαιτητικό παιχνίδι με τη Σκωτία. «Πρέπει να παρουσιάσουμε μια ομάδα που θα έχει ενέργεια. Κάποιες αλλαγές είναι απαραίτητες», κατέληξε.



