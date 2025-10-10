Γιοβάνοβιτς μετά την ήττα στη Σκωτία: «Χάσαμε ένα παιχνίδι, όπου ήμασταν καλοί σε μεγάλο διάστημα κι αυτό μας πληγώνει»

Η Ελλάδα μπορεί να ήταν ανώτερη στη Γλασκώβη και να πήρε προβάδισμα με τον Κώστα Τσιμίκα, όμως οι ουσιαστικοί Σκωτσέζοι έκαναν την ανατροπή και πήραν τη νίκη με 3-1, αφήνοντας την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην 3η θέση.

O Σέρβος ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε στην κάμερα του Alpha μετά το ματς και εξέφρασε την απογοήτευση του που το ματς κρίθηκε από δυο αδράνειες σε στατικές φάσεις.

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Νομίζω ότι χάσαμε 3-1 σε παιχνίδι που στο μεγαλύτερο διάστημα δεν υπήρχε ανάλογη εικόνα. Πληρώσαμε δύο αδράνειες στην άμυνα μας κι αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Χάσαμε ένα παιχνίδι, στο οποίο ήμασταν καλοί σε μεγάλο διάστημα κι αυτό μας πληγώνει. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς.

Όσο παίζεις υπάρχουν ελπίδες. Πρέπει μέσα από την απογοήτευση να προετοιμαστούμε για το ματς με τη Δανία. Έτυχε να έχουμε αδράνεια σε δυο στατικές φάσεις που δεν έμοιαζαν επικίνδυνες. Δεν δεχτήκαμε πίεση και σε δυο φάσεις κρίθηκε το ματς.

Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Η ήττα είναι ήττα και θα συνεχίσουμε να ζούμε με αυτήν μέχρι το επόμενο ματς».