Γιατί όλοι φοράνε ροζ παπούτσια στο Μουντιάλ;

Το Μουντιάλ του 2026, το πιο macho θέαμα του πλανήτη φοράει ροζ παπούτσια.

Όχι ως αστείο, όχι ως πρόκληση, όχι ως camp ατύχημα. Ως στρατηγική εικόνας. Από το Λος Άντζελες και το Βανκούβερ μέχρι τη Γουαδαλαχάρα, το Χιούστον, το Μαϊάμι και τη Βοστώνη, τα ροζ ποδοσφαιρικά παπούτσια έχουν γίνει μία από τις πιο ορατές εικόνες του φετινού τουρνουά. Σε μια διοργάνωση που απλώνεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, το χρώμα που ξεχωρίζει περισσότερο πάνω στο πράσινο του γηπέδου δεν είναι κάποιο εθνικό χρώμα, αλλά το ροζ.

Η εθνική Αγγλίας πριν από τον αγώνα με την Κροατία στο Μουντιάλ του 2026. Σχεδόν όλη η αρχική ενδεκάδα φορούσε ροζ παπούτσια, με εξαίρεση τον Ρις Τζέιμς, του οποίου τα μπλε Nike είχαν επίσης ροζ λεπτομέρεια. Φωτ.: Getty Images

Ο Τζιο Ρέινα σκόραρε για τις ΗΠΑ, ο Βινίσιους Τζούνιορ για τη Βραζιλία, ο Κιλιάν Εμπαπέ έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Γαλλίας και ο Χάρι Κέιν πλησίασε το αντίστοιχο ρεκόρ της Αγγλίας. Πέρα από τα γκολ, τους ενώνει και κάτι πιο οπτικό: τα παπούτσια που έχουν γεμίσει τα γήπεδα του Μουντιάλ.

Nike, Adidas, Puma, Skechers και New Balance παρουσίασαν όλες ροζ εκδοχές ποδοσφαιρικών παπουτσιών ενόψει του τουρνουά, συνδυάζοντας την τεχνική απόδοση με την ορατότητα. Για τις εταιρείες, το χρώμα δεν είναι απλώς styling. Είναι τρόπος να ξεχωρίσει ο παίκτης, να φανεί η κίνηση, να γραφτεί η εικόνα πιο καθαρά στην τηλεοπτική μνήμη.

Το παράδοξο είναι ότι αυτή η στρατηγική μπορεί να έχει και το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό. Όταν όλες οι μεγάλες εταιρείες καταλήγουν στην ίδια χρωματική περιοχή, το μάτι βλέπει πρώτα το ροζ και μετά το λογότυπο. Το χρώμα ενώνει την εικόνα του τουρνουά, αλλά ταυτόχρονα κάνει δυσκολότερο για κάθε brand να ξεχωρίσει πραγματικά από τα υπόλοιπα.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Έρλινγκ Χάαλαντ φορούν Nike. Ο Τζιο Ρέινα, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο Ντέκλαν Ράις, ο Τζόναθαν Ντέιβιντ, ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Ουσμάν Ντεμπελέ εμφανίζονται με Adidas. Ο Γουέστον ΜακΚένι συνδέεται με την Puma, ο Τίμοθι Γουεά με τη New Balance, ενώ ο Χάρι Κέιν και ο Άντονι Ελάνγκα φορούν Skechers.

Η Skechers συνέδεσε τις ροζ και μοβ αποχρώσεις της με το ηλιοβασίλεμα του Λος Άντζελες, από όπου αντλείται η έμπνευση για τη χρωματική παλέτα. Η Nike, από την πλευρά της, βλέπει το χρώμα ως μέρος μιας ευρύτερης αίσθησης ταχύτητας, ελαφρότητας και αυτοπεποίθησης. Το ροζ δεν κάνει κανέναν να τρέχει πιο γρήγορα, αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η αντίληψη της ταχύτητας είναι κι αυτή μέρος του θεάματος.

Οι παίκτες της Κροατίας πριν από τον αγώνα με την Αγγλία. Το ροζ στα παπούτσια έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες του φετινού Μουντιάλ. Φωτ. Getty Images

Το ενδιαφέρον είναι ότι η επιλογή του χρώματος δεν αφορά μόνο το γήπεδο. Το ποδόσφαιρο σήμερα δεν καταναλώνεται μόνο σε μεγάλες οθόνες, αλλά και σε κινητά, tablets, highlights, TikTok, reels και slow-motion αποσπάσματα. Ένα παπούτσι πρέπει να φαίνεται αμέσως, ακόμη και σε ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων. Πάνω στο πράσινο χορτάρι, το ροζ λειτουργεί σχεδόν σαν σήμα: τραβάει την κάμερα, ξεχωρίζει στην κίνηση, μένει στη μνήμη.

Γι’ αυτό και το ροζ λειτουργεί τόσο καλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν χρειάζεται να το αναλύσεις· το βλέπεις αμέσως. Σε μια εποχή όπου το γκολ ξαναπαίζεται σε κάθε πλατφόρμα, το παπούτσι γίνεται μικρό φωτεινό σήμα μέσα στην ταχύτητα του πλάνου. Το προϊόν δεν μένει απλώς στο πόδι του παίκτη. Γίνεται μέρος της κυκλοφορίας της εικόνας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα χρώμα αλλάζει την εικόνα των ποδοσφαιρικών παπουτσιών. Για δεκαετίες, το μαύρο κυριαρχούσε σχεδόν απόλυτα. Τα μη μαύρα παπούτσια άρχισαν να αποκτούν μαζική ορατότητα από τη δεκαετία του 1970, όταν η Hummel παρουσίασε λευκά παπούτσια για να ξεχωρίζουν στην εποχή της έγχρωμης τηλεόρασης. Στο Μουντιάλ του 1994, ο τελικός ήταν ακόμη σχεδόν ολοκληρωτικά μαύρος στα πόδια των παικτών. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Ρονάλντο φορούσε μπλε παπούτσια στον τελικό του 1998 και το 2002 εμφανίστηκε με ασημένια.

Παλαιότερα, τα έντονα χρώματα στα παπούτσια είχαν κάτι πιο προκλητικό. Τα φορούσαν κυρίως παίκτες που ήθελαν να τραβήξουν βλέμματα, να δηλώσουν παρουσία, να κάνουν την εικόνα τους μέρος του παιχνιδιού. Στο φετινό Μουντιάλ, όμως, το ροζ δεν μοιάζει πια με εξαίρεση. Μοιάζει με κοινή γλώσσα. Από διαφορετικές εθνικές ομάδες, διαφορετικά brands και διαφορετικές ηπείρους, παίκτες εμφανίζονται με σχεδόν την ίδια οπτική ένταση στα πόδια.

Η αντίσταση στα έντονα χρώματα κράτησε για χρόνια. Το 2010, όταν ο Νίκλας Μπέντνερ φόρεσε ροζ Nike Mercurial στην Premier League, η κίνηση αντιμετωπίστηκε σαν πρόκληση. Την ίδια περίοδο, ο σερ Άλεξ Φέργκιουσον είχε απαγορεύσει στους νεαρούς παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να φορούν οτιδήποτε άλλο εκτός από μαύρα παπούτσια. Αυτό που κάποτε θεωρούνταν υπερβολή ή ματαιοδοξία, σήμερα έχει γίνει σχεδόν κανονικότητα.

Το αστείο, αν υπάρχει, είναι ότι το ροζ δεν χρειάστηκε πια να ζητήσει άδεια. Ένα χρώμα που για χρόνια κουβαλούσε πάνω του στερεότυπα, ειρωνείες και έμφυλους πανικούς εμφανίζεται τώρα στα πόδια των πιο ακριβοπληρωμένων ανδρών του πλανήτη, όχι ως δήλωση ευαισθησίας αλλά ως εργαλείο ταχύτητας, κύρους και τηλεοπτικής κυριαρχίας.

Υπάρχει και μια λιγότερο ρομαντική εξήγηση. Οι μεγάλες εταιρείες αθλητικού εξοπλισμού δεν σχεδιάζουν τις συλλογές τους λίγους μήνες πριν από ένα Μουντιάλ. Οι αποφάσεις για χρώματα, υλικά και καμπάνιες παίρνονται χρόνια νωρίτερα, συχνά με βάση προβλέψεις τάσεων. Το έντονο φούξια και οι ροζ αποχρώσεις βρίσκονται εδώ και καιρό στην ευρύτερη μόδα, από τα sneakers μέχρι τις συνεργασίες μεγάλων brands με σχεδιαστές και pop πρόσωπα. Το ποδόσφαιρο, όπως συμβαίνει όλο και πιο συχνά, δεν βρίσκεται έξω από τη μόδα. Τη μεταφράζει σε ταχύτητα.

Οι αρχηγοί Σαλέμ Αλ-Νταουσάρι και Φεντερίκο Βαλβέρδε με τους διαιτητές πριν από τον αγώνα Σαουδική Αραβία - Ουρουγουάη στο Μαϊάμι. Οι διαιτητές φόρεσαν φανέλες σε απόχρωση «flamingo pink», ως αναφορά στα ηλιοβασιλέματα και την art deco εικόνα της πόλης. Φωτ.Getty Images

Το φετινό ροζ, λοιπόν, μοιάζει να έχει ήδη κερδίσει την εικόνα του τουρνουά. Στον αγώνα Μεξικό - Νότια Αφρική, σχεδόν κάθε παίκτης φορούσε κάποια εκδοχή του, από σομόν μέχρι φούξια. Στην αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία, σχεδόν όλη η αρχική ενδεκάδα της Αγγλίας εμφανίστηκε με ροζ παπούτσια, με εξαίρεση τον Ρις Τζέιμς, του οποίου τα μπλε Nike είχαν επίσης ροζ λεπτομέρεια. Όταν η Σουηδία πέτυχε πέντε γκολ απέναντι στην Τυνησία, τα τρία ήρθαν από παίκτες με ροζ παπούτσια: δύο από τον Γιασίν Αγιάρι και ένα από τον Ματίας Σβάνμπεργκ.

Το ποδόσφαιρο ήταν πάντα παιχνίδι χρώματος: φανέλες, σημαίες, κασκόλ, χλοοτάπητας, τηλεοπτικά πλάνα, πανηγυρισμοί. Στο Μουντιάλ του 2026, όμως, το χρώμα έχει κατέβει μέχρι τα πόδια. Εκεί όπου αρχίζει η κίνηση, εκεί όπου το σώμα ακουμπά την μπάλα, εκεί όπου μια στιγμή μπορεί να γίνει γκολ, εικόνα ή διαφήμιση.

Και κάπως έτσι, μέσα σε ένα τουρνουά γεμάτο αστέρες, brands και μεγάλες εθνικές αφηγήσεις, το ροζ κατάφερε να γίνει μικρός πρωταγωνιστής. Όχι επειδή λέει κάτι βαθύ από μόνο του, αλλά επειδή φαίνεται παντού.

Στο φετινό Μουντιάλ, πριν ακόμη σηκωθεί το τρόπαιο, ένα πράγμα είναι ήδη βέβαιο: πάνω στο πράσινο του γηπέδου, το ροζ κερδίζει την κάμερα

με στοιχεία από Times