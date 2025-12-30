Γιάννης Τσουκαλάς: «Θα ήταν χειρότερα εάν είχα αντιδράσει» είπε ο kickboxer που ξυλοκοπήθηκε στη Σερβία

Ο Γιάννης Τσουκαλάς, ο Έλληνας αθλητής του kick boxing, που δέχθηκε επίθεση στη Σερβία αφού έβγαλε νοκ άουτ τον αντίπαλό του, μίλησε στο Mega για το χρονικό του επεισοδίου στο Βελιγράδι.

Εξήγησε, μεταξύ άλλων, πως ένα από τα άτομα που τον πλησίασαν και τον κτύπησαν πρώτοι μετά τον αγώνα, ήταν ο αδερφός του αντιπάλου του, ενώ περιέγραψε πως εάν είχε αντιδράσει, τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν κυλήσει διαφορετικά: «Μετά, έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Έχω λίγα σημάδια στον λαιμό κι αλλού, αλλά είμαστε όλοι καλά. Θα γινόντουσαν χειρότερα τα πράγματα εάν πήγαινα να αντιδράσω, εκείνη τη στιγμή κάνεις υπομονή, και περιμένεις».

«Κανείς δεν περίμενε αυτό το αποτέλεσμα. Ο αντίπαλός μου ήταν ο προηγούμενος πρωταθλητής, γιατί τώρα τού έχουν αφαιρεθεί όλοι οι τίτλοι, γενικά έχει κινηθεί η Ομοσπονδία σ' αυτό το κομμάτι και το έχει διευθετήσει επιβάλλοντας πάρα πολλές κυρώσεις» σημείωσε, επίσης, ο Γιάννης Τσουκαλάς.

Γιάννης Τσουκαλάς: Όσα είπε για το συμβάν στη Σερβία

Ήταν ο προηγούμενος Ευρωπαίος πρωταθλητής, είχε τη ζώνη και διεκδικούσαμε τον τίτλο. Δεν περίμεναν σε καμία περίπτωση αυτό το αποτέλεσμα αυτοί, και γι' αυτό έγινε όλο αυτό. Δηλαδή ήταν σίγουροι ότι θα κέρδιζε ο αθλητής τους, και έτσι είναι, γιατί άμα πήγαινε στα σημεία, γνώριζε ότι δεν θα έπαιρνα το παιχνίδι, ειδικά στην έδρα του.

Ήμασταν πάρα πολύ δουλεμένοι και εγώ ήμουν πάρα πολύ σίγουρος για το αποτέλεσμα και δεν το περίμεναν.

Θα σας πω πώς το έζησα. Εγώ, επειδή ήδη είχα αρχίσει να υποψιάζομαι όλη αυτήν την κατάσταση, επειδή έβλεπα τον αντίπαλο ζαλισμένο και άκουγα τις φωνές γύρω από το ρινγκ, με το πού τον ρίχνω κάτω, πάω στη γωνία ήσυχα, μπαίνει ο προπονητής μου -και δικαίως- χαρούμενος, να με σηκώσει στην αγκαλιά του, τού κάνω νόημα να με κατεβάσει για να μην προκαλέσουμε και ενώ έβλεπα ότι ερχόντουσαν από τις εξέδρες, πίσω μου δεν κοιτούσα, και ξαφνικά ήρθε ο αδελφός του αντιπάλου μου.

Μετά, έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Έχω λίγα σημάδια στον λαιμό κι αλλού, αλλά είμαστε όλοι καλά. Θα γινόντουσαν χειρότερα τα πράγματα εάν πήγαινα να αντιδράσω, εκείνη τη στιγμή κάνεις υπομονή, και περιμένεις».