Γιάννης Παπαδημητρίου: Τέλος από τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου, μετά από δυόμισι χρόνια, αποτελεί «παρελθόν» από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, όπως ανακοίνωσε σχετικά η «πράσινη» ΠΑΕ.

Γιάννης Παπαδημητρίου: Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Στα 2,5 χρόνια της θητείας του στη θέση του τεχνικού διευθυντή εργάστηκε με ζήλο, έχοντας σταθερή κατεύθυνση την ενίσχυση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα, με γνώμονα τα συμφέροντα της ομάδας. Επί των ημερών του το Τριφύλλι κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2024, και παράλληλα η ομάδα επανήλθε σε σταθερή βάση στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται κάθε επιτυχία στον Γιάννη Παπαδημητρίου στο επόμενο βήμα του».