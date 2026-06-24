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Γιάννης Κωνσταντέλιας: Έθεσε εαυτόν εκτός Εθνικής για οικογενειακούς λόγους

Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόφασή του με δήλωσή του στα social media, στην οποία εξηγεί ότι η οικογένειά του περνά μια ιδιαίτερη περίοδο

The LiFO team
The LiFO team
ΓΙΑΝΝΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Facebook Twitter
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας / Φωτ.: Eurokinissi
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Την απόφασή του να μην είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας γνωστοποίησε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, επικαλούμενος προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους.

Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω δήλωσης, στην οποία εξηγεί ότι η οικογένειά του βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη περίοδο, καθώς έχει ήδη ένα μικρό παιδί και σύντομα αναμένει την άφιξη δεύτερου.

«Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας», αναφέρει ο διεθνής ποδοσφαιριστής.

Όπως σημειώνει, η απόφαση συνδέεται με τις αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις της περιόδου.

«Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή», τονίζει.

Ο Κωνσταντέλιας ευχαρίστησε παράλληλα την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τη στήριξη και τον σεβασμό που, όπως ανέφερε, έδειξε απέναντι στην επιλογή του.

«Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής», καταλήγει στη δήλωσή του.

Ο διεθνής μέσος δεν διευκρίνισε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα παραμείνει εκτός των κλήσεων της Εθνικής ομάδας.

 
 
Αθλητισμός

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