Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θετικός στον κορωνοϊό

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διαγνώσθηκε με κορωνοϊό.

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς απουσίασε από την media day της ομάδας, αφού βρέθηκε θετικός στον COVID-19, όπως ενημέρωσε ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Τζον Χορστ. «Ο Γιάννης βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα», όπως ανέφερε ο Χορστ, εξηγώντας, ότι οι Μπακς προσπαθούν να τον καταστήσουν διαθέσιμο για τους δημοσιογράφους μέσω Zoom.

Εν μέσω των προετοιμασιών για το προπονητικό καμπ, η ομάδα του Μιλγουόκι δεν έδωσε σαφή εικόνα για τον χρόνο κατά τον οποίο θα απουσιάσει ο «Greek Freak»,ενώ η πρεμιέρα των Μπακς στην προετοιμασία είναι προγραμματισμένη για την 6η Οκτωβρίου σε μια αναμέτρηση απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο δύο φορές MVP του ΝΒΑ φαίνεται πως θα μπει στη 13η του σεζόν με τους Μπακς, διαψεύδοντας τις φήμες που ήθελαν να αποχωρεί από την ομάδα.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ξεκινούν τη σεζόν εντός έδρας κόντρα στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς στις 22 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤsports