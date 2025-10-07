Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου»

Τη δική του απάντηση έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στα δημοσιεύματα που ήθελαν την οικογένεια του να έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρότι δε συνηθίζει να τοποθετείται στα social media για τέτοια ζητήματα, μέσω μίας μακροσκελής ανάρτησης του, ξέσπασε για τα δημοσιεύματα αυτά, ζητώντας να μην ανεβάσει κανείς ξανά τα παιδιά του, σε καμία πλατφόρμα.

«Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου», ανέφερε μεταξύ άλλων στο Instagram story του, εξηγώντας πως επιθυμεί να προστατεύσει την ιδιωτική τους ζωή.

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου. Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας. Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας. Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα, ΦΤΑΝΕΙ», κατέληξε.

