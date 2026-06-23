Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πηγαίνει στους Μαϊάμι Χιτ» - Η αινιγματική ανάρτηση

Στους Μαϊάμι Χιτ πηγαίνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως μεταδίδουν ξένα δημοσιεύματα.

Sports Illustrated, Atlantic, ESPN και άλλα μέσα κάνουν λόγο για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς στους Μαϊάμι Χιτ.

«Οι Μπακς έκλεισαν μια εκπληκτική συμφωνία που θα στείλει τον Αντετοκούνμπο στους Χιτ με αντάλλαγμα τους Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakučionis και τρεις ακόμη επιλογές. Ο Bobby Portis θα πάει στους Χιτ με τον Αντετοκούνμπο ως μέρος της ανταλλαγής, η οποία έγινε γνωστή για πρώτη φορά από τον Shams Charania του ESPN αργά το βράδυ της Δευτέρας» γράφει το Sports Illustrated.

Σύμφωνα με το ESPN και τον Charania, η συμφωνία δεν θα υπογραφεί επίσημα μέχρι τις 6 Ιουλίου, γεγονός που δίνει στις δύο πλευρές την ευκαιρία για επέκταση του deal. «Η σχέση του Αντετοκούνμπο με τους Μπακς φτάνει στο πολυαναμενόμενο τέλος του» αναφέρουν επίσης τα δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο.

Οι Μπακς αναμενόταν να ανταλλάξουν τον σταρ του συλλόγου τους πριν από την έναρξη του NBA Draft 2026 την Τρίτη το βράδυ, με τους Χιτ και τους Σέλτικς να θεωρούνταν οι επικρατέστεροι για την απόκτηση του δύο φορές MVP και εννέα φορές All-NBA φόργουορντ.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η αινιγματική ανάρτηση

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε στα social: «ΘΕΕ, σε εμπιστεύτηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διάρκεια».

Η ανταλλαγή θα τερματίσει την πολύμηνη υπόθεση για το μέλλον του Αντετοκούνμπο. Ο 31χρονος έχει περάσει και τις 13 σεζόν της καριέρας του στο NBA στο Μιλγουόκι και οδήγησε τους Μπακς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021.

Και ενώ ο Αντετοκούνμπο είχε εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει στους Μπακς, είχε επίσης πει πολλές φορές ότι θέλει να διεκδικήσει περισσότερα πρωταθλήματα.

Με πληροφορίες από Sports Illustrated