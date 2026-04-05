Γιάννης Αντετοκούνμπο - Μιλγουόκι Μπακς: Έρευνα από το ΝΒΑ - Ο λόγος

Στο μικροσκόπιο του ΝΒΑ μπήκε η υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς φέρονται να υποστηρίζουν πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αρνήθηκε να συμμετάσχει σε προπονήσεις 3-on-3 στο πλαίσιο της αποθεραπείας του, την ώρα που η υπόθεσή του βρίσκεται υπό εξέταση από το NBA για πιθανές παραβιάσεις του κανονισμού συμμετοχής παικτών.

Γιάννης Αντετοκούνμπο - Μιλγουόκι Μπακς: Τι υποστηρίζει η κάθε πλευρά

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υπάρχει σαφής διάσταση απόψεων μεταξύ παίκτη και ομάδας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φέρεται να έχει ενημερώσει τη λίγκα ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση, ωστόσο οι Μπακς δεν του έχουν δώσει το «πράσινο φως», εκτιμώντας πως δεν βρίσκεται ακόμη στο απαιτούμενο επίπεδο ετοιμότητας.

Μάλιστα, η ομάδα του Μιλγουόκι υποστηρίζει πως ο Αντετοκούνμπο δεν αποδέχθηκε τη συμμετοχή σε εσωτερικά παιχνίδια 3-on-3, που αποτελούν μέρος της διαδικασίας επανένταξης μετά τον τραυματισμό στο γόνατο.

Από την πλευρά του, ο ίδιος επιμένει ότι είναι διαθέσιμος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως μπορεί να αγωνιστεί άμεσα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει την παρέμβαση του ΝΒΑ, που έχει ήδη συνομιλήσει με τον παίκτη, την ομάδα και το ιατρικό επιτελείο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχουν ασυνέπειες στους χειρισμούς και στην ενημέρωση γύρω από την κατάστασή του.

Ο Αντετοκούνμπο παραμένει εκτός δράσης από τις 15 Μαρτίου λόγω υπερέκτασης στο γόνατο, έχοντας χάσει διαδοχικά παιχνίδια, ενώ η σεζόν των Μπακς οδεύει προς το φινάλε χωρίς παρουσία στα playoffs.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάντως, έχει ξεκαθαρίσει πως είναι υγιής και πως θέλει να επιστρέψει στο παρκέ, την ώρα που οι ιθύνοντες των Μπακς τον «κρατούν» μακριά από τους αγώνες.

«Είμαι υγιής. Δεν μου αρέσει όταν με αναγκάζουν να κάνω πράγματα αντίθετα με τη φύση μου. Είμαι παίκτης. Πληρώνομαι για να παίζω», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Ελληνας άσος και πρόσθεσε: «Ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε. Όταν κάποιος μου λέει να μην παίξω ή να μην ανταγωνιστώ, είναι σαν να με προσβάλλει. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, ουσιαστικά εγώ μεγάλωσα τον Άλεξ. Είναι τώρα στην ομάδα και κυνηγά την ευκαιρία του. Πιστεύετε ότι δεν θέλω να παίξω μαζί του; Όποιος το πιστεύει αυτό είναι ηλίθιος».

Σε επίσημο επίπεδο πάντως, η απόφαση των Μπακς να μείνει εκτός αγώνων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, οφείλεται στον φόβο ενδεχόμενης υποτροπής, δεδομένου ότι ομάδα έχει ήδη αποκλειστεί από τα πλέι οφ, ενω φέτος ο Αντετοκούνμπο έχει χάσει 41 αγώνες και λόγω προηγούμενων τραυματισμών.