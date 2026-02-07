Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γίνεται μέτοχος στην Kalshi, πλατφόρμα «προβλέψεων» για μελλοντικά γεγονότα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γίνεται μέτοχος στην Kalshi, μια πλατφόρμα «αγοράς προβλέψεων» (prediction market) όπου οι χρήστες κάνουν συναλλαγές σε αγορές που αποτιμούν την πιθανότητα να συμβεί ένα γεγονός.

Την κίνηση ανακοίνωσε ο ίδιος την Παρασκευή με ανάρτηση στα social media. Στο μήνυμά του έγραψε ότι «το ίντερνετ είναι γεμάτο απόψεις» και ότι ήρθε η ώρα να φτιάξει και ο ίδιος «μερικές δικές του», γνωστοποιώντας πως συμμετέχει στην εταιρεία ως μέτοχος.

Η Kalshi ανέφερε ότι ο Αντετοκούνμπο είναι ο πρώτος σταρ του μπάσκετ που αποκτά μετοχική συμμετοχή στην πλατφόρμα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Kalshi, Τάρεκ Μανσούρ, χαρακτήρισε τον Έλληνα σούπερ σταρ «ιδανικό μακροπρόθεσμο συνεργάτη» για το brand.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο που το όνομα του Αντετοκούνμπο κυκλοφόρησε έντονα σε σενάρια ανταλλαγής πριν από το trade deadline του ΝΒΑ. Οι Μιλγουόκι Μπακς τελικά τον κράτησαν, ενώ η Kalshi φέρεται να είχε προβάλλει τις προηγούμενες ημέρες αγορές της που αφορούσαν πιθανή μετακίνησή του και τις μεταβολές στις αποδόσεις.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο Αντετοκούνμπο δεν θα επιτρέπεται να κάνει συναλλαγές σε αγορές που σχετίζονται με το ΝΒΑ. Δεν έχει γίνει γνωστό το πλήρες πλαίσιο των περιορισμών, ενώ ζητήθηκαν διευκρινίσεις και από το ΝΒΑ.

Ο ίδιος, σε δήλωσή του που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Kalshi, είπε ότι παρακολουθεί συχνά αυτές τις αγορές, ότι του αρέσει να κερδίζει και ότι θεωρεί πως η Kalshi «θα είναι νικητής», γι’ αυτό και θέλησε να εμπλακεί.

Ο 31χρονος άσος δεν έχει αγωνιστεί από τις 23 Ιανουαρίου, λόγω τραυματισμού στη δεξιά γάμπα. Μετά τη νίκη των Μπακς επί των Ιντιάνα Πέισερς με 105-99 την Παρασκευή, δεν ήταν διαθέσιμος στα αποδυτήρια όταν έγινε η καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Τι είναι τα prediction markets

Πρόκειται για αγορές στις οποίες οι χρήστες διαπραγματεύονται συμβόλαια που «πληρώνουν» ανάλογα με το αν θα συμβεί ή όχι ένα γεγονός. Οι ερωτήσεις είναι συνήθως τύπου ναι ή όχι και μπορεί να αφορούν από πολιτικές εξελίξεις μέχρι τον καιρό ή το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Η τιμή κάθε συμβολαίου κινείται από 0 έως 1 δολάριο και πρακτικά αποτυπώνει το πώς «τιμολογεί» η αγορά την πιθανότητα να συμβεί κάτι, από 0% έως 100%.

Ακριβώς επειδή οι τιμές αντιδρούν σε πληροφορίες και φήμες, τέτοιες πλατφόρμες έχουν κατηγορηθεί κατά καιρούς ότι μπορεί να γίνουν εργαλείο κέρδους για όσους έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχει προκαλέσει συζήτηση είναι η περίπτωση ανώνυμου χρήστη σε άλλη πλατφόρμα prediction market, την Polymarket, ο οποίος κέρδισε πάνω από 400.000 δολάρια ποντάροντας στην αποχώρηση του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία, λίγες ημέρες πριν από την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Με πληροφορίες από Associated Press