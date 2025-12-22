Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ενοχλημένος από τις φήμες που τον θέλουν να μετακομίζει στη Νέα Υόρκη

Εντείνονται αυτές τις ημέρες οι φήμες για το αγωνιστικό μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν τα σενάρια περί πιθανής μεταγραφής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους New York Knicks, ενώ τα τελευταία δημοσιεύματα τόσο εντός όσο και εκτός χώρας, θέλουν να έχει προχωρήσει σε αγορά διαμερισμάτων στο Μπρούκλιν.

Συγκεκριμένα, αρκετά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ φέρεται να προχώρησε σε σημαντική επενδυτική κίνηση στη Νέα Υόρκη, καθώς φέρεται να έχει αγοράσει συγκρότημα διαμερισμάτων στο Μπρούκλιν, συνολικής αξίας 14,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όμως μέχρι τώρα δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον ίδιο τον παίκτη για την επένδυση αυτή και σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», ο ίδιος έχει ενοχληθεί από τα σενάρια που συνδέουν την επένδυση αυτή με την πιθανή μεταγραφή του.

Μάλιστα, μιλώντας στην εκπομπή, άτομο από το στενό φιλικό του περιβάλλον, διαψεύδουν ότι η αγοραπωλησία έχει ολοκληρωθεί.

«Προσπαθούν να δείξουν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίρνει μεταγραφή σε ομάδα της Νέας Υόρκης. Γι’ αυτό παρουσιάζουν ότι αγοράζει ακίνητα εκεί. Τα δημοσιεύματα για την αγορά πολυκατοικίας στο Μπρούκλιν και τη νέα επένδυσή του δεν ισχύουν», ανέφερε χαρακτηριστικά άνθρωπος από το περιβάλλον του, μεταφέροντας τη δυσαρέσκεια του για όσα έχουν γραφτεί.