Γιάννης Αντετοκούνμπο: Είδε αγώνα του Μουντιάλ 2026 και συναντήθηκε με τον Μικ Τζάγκερ - Η αφιέρωση στον πατέρα του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στις εξέδρες του μεγάλου ημιτελικού του Μουντιάλ 2026 όπου Αγγλία και Αργεντινή χάρισαν στους φιλάθλους έναν αγώνα γεμάτο ένταση και ανατροπές.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της διοργάνωσης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαράια.

Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας έζησε τον αγώνα από κοντά, βλέποντας την Αργεντινή να πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στην Αγγλία και να εξασφαλίζει την πρόκρισή της στον τελικό. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν μοναδική, με τον Αντετοκούνμπο να απολαμβάνει την εμπειρία.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η συνάντηση με τον Μικ Τζάγκερ

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο γήπεδο, είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να συνομιλήσει με τον θρυλικό τραγουδιστή των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ.

Λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ανάμεσα στις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσε, ξεχώρισε η ιδιαίτερα συγκινητική αφιέρωση στον πατέρα του, Τσαρλς Αντετοκούνμπο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2017 σε ηλικία 53 ετών.

«Μπαμπά, μόλις πήγα σε έναν αγώνα του Μουντιάλ» έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ανάρτησή του, εκφράζοντας τη συγκίνηση και την επιθυμία του να μοιραστεί αυτή τη μοναδική εμπειρία μαζί του, έστω και συμβολικά.