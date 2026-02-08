Γέννησε η Άννα Κορακάκη: Οι πρώτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο με τον σύζυγό της και την κόρη τους

Γέννησε, στα τέλη Ιανουαρίου, η Άννα Κορακάκη.

Η πρωταθλήτρια σκοποβολής και χρυσή Ολυμπιονίκης έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση το απόγευμα της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στις αρχές του φθινοπώρου η Άννα Κορακάκη ανακοίνωσε πως παντρεύτηκε, στις 23 Σεπτεμβρίου 2023 με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη ενώ τον Δεκέμβριο, η Άννα Κορακάκη ανακοίνωσε πως είναι έγκυος.

Η Άννα Κορακάκη δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες αγκαλιά με τη μονάκριβη κόρη της, ενώ σε κάποια στιγμιότυπα φαίνεται και ο σύζυγός της.

«Γεννήθηκε η αγάπη αυτή, που ξεπερνάει τις λέξεις, όλες τις λέξεις. Και είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσει και ν’ ανατρέψει και τα πάντα, στο πάντα μας…Ό,τι νομίζαμε πως ξέραμε, νιώθαμε, υπολογίζαμε, πράτταμε. Η κόρη μας» έγραψε στην τρυφερή ανάρτησή της στα social.

Η ανάρτηση της Άννας Κορακάκη:

«31/1/26

Γεννήθηκε η αγάπη αυτή, που ξεπερνάει τις λέξεις· όλες τις λέξεις. Και είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσει και ν’ ανατρέψει και τα πάντα, στο πάντα μας…Ό,τι νομίζαμε πως ξέραμε, νιώθαμε, υπολογίζαμε, πράτταμε.

Η κόρη μας.

Απέραντη ευγνωμοσύνη κι ένα τεράστιο ευχαριστώ στην αγαπημένη μου γυναικολόγο & μαιευτήρα Στέλλα Χουσμεκιάρη, καθώς και στη μαία μου, Σερβία Ελένη, για μια υπέροχη εμπειρία φυσιολογικού τοκετού που θα μείνει ανεξίτηλη ως την πιο γλυκιά ανάμνηση και ό,τι ωραιότερο και σπουδαιότερο έχω καταφέρει…

Πέρα από τη μεγάλη αγωνία που δε σ’ εγκαταλείπει μέχρι εκείνη την πρώτη αγκαλιά -καθ’ όλη την αναμονή και την προσμονή για τον ερχομό της- υποδεχτήκαμε τη μικρή μας σε ένα κλίμα γεμάτο αγάπη, τρυφερότητα, ηρεμία, χιούμορ, γέλια και μιας ξεχωριστής μορφής γαλήνη· έτσι ακριβώς όπως ευχόμαστε να ’ναι κι η ζωή της.

Καλώς μας ήρθες, ζωή μας».