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Γαλλία - Αγγλία για τον μικρό τελικό του Μουντιάλ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Τα δύο φαβορί αποκλείστηκαν από Ισπανία και Αργεντινή αντίστοιχα - Διεκδικούν την τρίτη θέση στη διοργάνωση

The LiFO team
The LiFO team
ΓΑΛΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EUROKINISSI
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Η Γαλλία αντιμετωπίζει απόψε την Αγγλία στο περιθώριο του μικρού τελικού του Μουντιάλ, με τη νικήτρια ομάδα να αναδεικνύεται τρίτη στη διοργάνωση.

Η Γαλλία ηττήθηκε με 0-2 από την Ισπανία, την ώρα που η Αγγλία έχασε -με ανατροπή- από την Αργεντινή (1-2) μένοντας εκτός από τη διεκδίκηση του τροπαίου. Μάλιστα, οι δύο ευρωπαϊκές ομάδες θεωρούνταν φαβορί στη διοργάνωση.

Η σημερινή αναμέτρηση για την τρίτη θέση στο Μουντιάλ αναμένεται να ξεκινήσει στις 12:00 το βράδυ και να μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Γαλλία - Αγγλία: Πώς αποκλείστηκαν οι δύο ομάδες από το Μουντιάλ

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία «πάτησε» την- κατά γενική ομολογία καλύτερη ομάδα μέχρι σήμερα στο Παγκόσμιο Κύπελλο- Γαλλία, κι έγινε η πρώτη φιναλίστ του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026. 

Στο «Ντάλας Στάντιουμ» η «ρόχα» έκανε «πάρτι» απέναντι στους «μπλε», ανήμερα της εθνικής τους εορτής, επικράτησε με 2-0 και 16 χρόνια μετά τη Νότια Αφρική θα έχει την ευκαιρία το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00) να κατακτήσει ξανά το βαρύτιμο τρόπαιο απέναντι στην Αργεντινή. 

Όπως και το 2024 στον ημιτελικό του EURO της Γερμανίας (2-1), έτσι και τώρα, η Ισπανία «πέταξε έξω» τους Γάλλους και πάλι στην τετράδα, μόνο που αυτή τη φορά η διοργάνωση έχει σαφώς μεγαλύτερη βαρύτητα. Κυριολεκτικά αγνώριστη η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν, ακίνδυνη επιθετικά και με λάθη στην άμυνα δεν δικαιολόγησε σε καμία στιγμή του ματς τη φήμη του μεγάλου φαβορί που τη συνόδευε. 

Αντίστοιχα, η Αγγλία ηττήθηκε στις καθυστερήσεις από την Αργεντινή. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 55ο λεπτό, η Αργεντινή κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να «κλείσει» το ραντεβού με την Ισπανία στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Έπειτα από σέντρα του Μόργκαν Ρότζερς, ο Άντονι Γκόρντον άνοιξε το σκορ στο 55΄. Στο υπόλοιπο του αγώνα, η Αργεντινή ανέβασε κι άλλο ρυθμούς, με πολλές ευκαιρίες απειλώντας την εστία της Αγγλίας. Ο χρόνος του αγώνα κυλούσε χωρίς γκολ για την ομάδα του Μέσι, με τους Άγγλους να ενισχύουν την άμυνα και να ελπίζουν ότι θα κλείσουν το παιχνίδι νικητές.

Ωστόσο, ο Έντσο Φερνάντες βρήκε και χώρο έξω από την περιοχή στο 85΄ και εκτέλεσε εντυπωσιακά τον Πίκφορντ κάνοντας το 1-1.

Αφού στο 90’+1 ο ΜακΑλιστερ είχε το δεύτερο δοκάρι στο παιχνίδι, στο επόμενο λεπτό ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά από κοντά έφερε το 2-1 και έστειλε την Αργεντινή στον τελικό.

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