Φτιάχνουν το «μεγαλύτερο γήπεδο στον κόσμο» για το Μουντιάλ 2030 - Πώς θα είναι

Το Μαρόκο στοχεύει να ολοκληρώσει το προτεινόμενο γήπεδο για τον τελικό του Μουντιάλ 2030 μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, όπως δήλωσε το Σάββατο (23/5) αξιωματούχος που επιβλέπει το έργο.

Το γήπεδο των 115.000 θέσεων, κοντά στην Καζαμπλάνκα, αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό από εγκαταστάσεις στις συνδιοργανώτριες χώρες της Ισπανίας. Η FIFA δεν έχει ακόμη αποφασίσει πού θα διεξαχθεί ο τελικός του τουρνουά, το οποίο θα φιλοξενηθεί επίσης κι από την Πορτογαλία.

Εννέα μήνες μετά την έναρξη της κατασκευής, το γήπεδο είναι περίπου 30% ολοκληρωμένο, με περίπου το 40% των κερκίδων να έχει ήδη κατασκευαστεί, δήλωσε στο Reuters ο Γιάσιρ Σούσι, διευθυντής στην εθνική υπηρεσία που επιβλέπει τα έργα υποδομής, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο εργοτάξιο. «Οι εργασίες εκτελούνται όλο το 24ωρο σε τρεις βάρδιες για να τηρηθεί η προθεσμία», είπε.

Πώς θα είναι το «μεγαλύτερο γήπεδο στον κόσμο»

Το γήπεδο, το οποίο προορίζεται να γίνει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο στον κόσμο, μαζί με τις συναφείς εγκαταστάσεις, αναμένεται να κοστίσει περίπου 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Σούσι. Οι αρχές σχεδιάζουν να το συνδέσουν με την Καζαμπλάνκα και το Ραμπάτ μέσω νέων αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικού σταθμού.

Το συγκρότημα κατασκευάζεται από τις μαροκινές εισηγμένες εταιρείες TGCC και SGTM σε μια έκταση 150 εκταρίων, μέσα σε γεωργική γη και δάσος.

Το γήπεδο θα καλυφθεί από μια μεγάλη στέγη τύπου τέντας, εμπνευσμένη από μαροκινές σκηνές, σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει στο φυσικό φως να περνά, ενώ εσωτερικοί βοτανικοί κήποι θα αντανακλούν την ποικιλομορφία των φυσικών τοπίων του Μαρόκου, σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα Ταρέκ Ουαλαλού.

«Στόχος είναι η απο-αστικοποίηση της ποδοσφαιρικής εμπειρίας», πρόσθεσε.