FT: Η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει μερίδιο σε νέα εταιρεία αξίας 20 δισ. δολαρίων.

Η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει σημαντικό μειοψηφικό ποσοστό σε μια νέα εμπορική εταιρεία που αποτιμάται σε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει την οικονομική επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η FIFA συνεργάζεται με την JPMorgan για την προσέλκυση επενδυτών που θα αποκτήσουν περίπου το 20% της νέας εταιρείας, συγκεντρώνοντας κεφάλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, επικεφαλής της επένδυσης ενδέχεται να τεθεί ο επιχειρηματίας Τζόσουα Κούσνερ μέσω του επενδυτικού του fund Thrive Eternal. Ο Κούσνερ είναι αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, συζύγου της Ιβάνκα Τραμπ.

FT Exclusive: Fifa is planning to sell a significant minority stake in a new commercial entity valued at about $20bn, as it seeks to cash in on the success of this summer’s World Cup, according to people familiar with the matter. https://t.co/6Zn5xrqvB8 pic.twitter.com/iwX3TLxky3 — Financial Times (@FT) July 28, 2026

Ο σκοπός της FIFA με την κίνησή της

Η νέα αυτή κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για την ενίσχυση των εμπορικών εσόδων της ομοσπονδίας.

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να διανεμηθούν εν μέρει στις 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη, οι οποίες σήμερα λαμβάνουν περίπου 2 εκατ. δολάρια ετησίως η καθεμία.

Η FIFA εκτιμά ότι στον τρέχοντα τετραετή κύκλο θα ξεπεράσει τα 13 δισ. δολάρια σε έσοδα, έναντι 7,6 δισ. δολαρίων στον προηγούμενο κύκλο, χάρη στην εμπορική επιτυχία του Μουντιάλ του 2026 στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Για την επόμενη τετραετία, που θα κορυφωθεί με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, τα έσοδα εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 14 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, η ολοένα και πιο εμπορική προσέγγιση της FIFA έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς φέτος αύξησε σημαντικά τις τιμές των εισιτηρίων και εισέπραξε προμήθειες από τη δευτερογενή αγορά μεταπώλησής τους.

Παράλληλα, η ομοσπονδία εξετάζει περαιτέρω επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, αλλά και το ενδεχόμενο αύξησης των ομάδων στο Μουντιάλ από 48 σε 64, μια προοπτική που ήδη συναντά αντιδράσεις από ευρωπαϊκές λίγκες, οι οποίες κάνουν λόγο για υπερβολική επιβάρυνση του αγωνιστικού προγράμματος.

Με πληροφορίες από Financial Times

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