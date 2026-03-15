Formula 1: Ακυρώνει τους αγώνες σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Formula 1 ανακοίνωσε την ακύρωση των grands prix του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας, προγραμματισμένων για τις 12 και 19 Απριλίου αντίστοιχα, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση της Formula 1 ελήφθη πριν σταλούν περισσότερα φορτία στις χώρες αυτές, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα ασφαλείας και λογιστικής για τις ομάδες.

Σε επίσημη δήλωση, η F1 ανέφερε ότι δεν είχε άλλη επιλογή παρά να ακυρώσει τους αγώνες για την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων.

«Μετά από προσεκτική αξιολόγηση, τα grands prix του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας δεν θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι και οι αγώνες Formula 2, Formula 3 και F1 Academy δεν θα διεξαχθούν στις προγραμματισμένες ημερομηνίες.

Η απόφαση λήφθηκε σε πλήρη συνεννόηση με τη FIA και τους διοργανωτές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της F1, Στεφάνο Ντομενικάλι, τόνισε ότι η απόφαση ήταν η σωστή για το άθλημα: «Ήταν δύσκολο να ληφθεί, αλλά είναι η σωστή επιλογή δεδομένης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ευχαριστώ τη FIA και τους διοργανωτές για την υποστήριξή τους και την κατανόηση».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ, επεσήμανε ότι η ασφάλεια της κοινότητας της F1 είναι πρώτη προτεραιότητα και ότι η απόφαση ελήφθη με πλήρη συνείδηση αυτής της ευθύνης.

Το Σακίρ, όπου διεξάγεται το grand prix του Μπαχρέιν, απέχει μόλις 32 χιλιόμετρα από μια βάση των ΗΠΑ που έχει ήδη δεχθεί επιθέσεις από το Ιράν. Επιπλέον, μέρος του εξοπλισμού των ομάδων παραμένει κολλημένο στη χώρα από τις δοκιμές προ-σεζόν, καθιστώντας επικίνδυνη οποιαδήποτε αποστολή περισσότερου εξοπλισμού.

Η φετινή σεζόν θα συνεχιστεί με 22 αγώνες συνολικά, με ένα κενό πέντε εβδομάδων μεταξύ του τρίτου γύρου στην Ιαπωνία στις 29 Μαρτίου και του τέταρτου γύρου που θα γίνει στη Μαϊάμι στις 3 Μαΐου, ώστε οι ομάδες να προσαρμόσουν και να βελτιώσουν τα αυτοκίνητά τους σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από Guardian